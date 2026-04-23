Esporte

Corinthians fecha 2025 com prejuízo de R$ 143 milhões e dívida de R$ 2,7 bilhões

Balanço financeiro mostra déficit milionário do Corinthians em 2025, apesar da redução da dívida total do clube no último ano

Osmar Stabille: presidente do Corinthians assumiu o clube em agosto após impeachment de Augusto Melo (Divulgação Corinthians)

Osmar Stabille: presidente do Corinthians assumiu o clube em agosto após impeachment de Augusto Melo (Divulgação Corinthians)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 23 de abril de 2026 às 08h56.

O Corinthians fechou 2025 com prejuízo de R$ 143,4 milhões e dívida bruta de R$ 2,723 bilhões, segundo o balanço financeiro enviado ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Orientação (Cori). As informações foram divulgadas pelo ge.

De acordo com o relatório, o clube teve receita operacional líquida de R$ 810,1 milhões no ano. Já os gastos operacionais somaram R$ 885,3 milhões.

Além disso, o Corinthians recebeu R$ 107,4 milhões com repasses de direitos em vendas de jogadores. Mesmo assim, o resultado final ficou negativo.

O prejuízo de R$ 143,4 milhões considera também fatores contábeis, como depreciação, amortização e outros resultados não ligados diretamente às operações do clube.

Dívida do Corinthians caiu no último ano

Ainda segundo o balanço, a dívida bruta total do Corinthians diminuiu no último ano e caiu para R$ 2,723 bilhões. Antes, em novembro de 2025, o valor era de R$ 2,8 bilhões.

Desse total atual, R$ 2,081 bilhões são dívidas do clube e R$ 642 milhões correspondem ao financiamento da Neo Química Arena.

A redução aconteceu principalmente por causa de um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Nele, o Corinthians conseguiu desconto de 46,6% para quitar uma dívida de R$ 1,2 bilhão com a União. Assim, o valor a ser pago caiu para R$ 679 milhões.

Outro ponto que ajudou foi o plano coletivo de pagamento de dívidas na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF.

O balanço analisado inclui cinco meses da gestão de Augusto Melo, presidente que sofreu impeachment provisório em 26 de maio e definitivo em 25 de agosto. Depois disso, Osmar Stabile assumiu o comando do clube.

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