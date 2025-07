Mundial de Clubes: quanto custa montar um time campeão? Os números por trás das potências do torneio

Os clubes europeus com elencos bilionários mantêm uma vantagem significativa sobre os times brasileiros , que, mesmo com orçamentos mais modestos, tentam se aproximar da elite. No caso do Palmeiras, por exemplo, o valor do elenco está em torno de R$ 1,6 bilhão, enquanto o Real Madrid tem um time avaliado em R$ 8,5 bilhões.

Qual era o valor do elenco dos últimos vencedores do Mundial?

Em 2024, o Real Madrid conquistou o título com um elenco avaliado em € 1,33 bilhão (cerca de R$ 8,5 bilhões), o mais caro da edição daquele ano. A equipe espanhola, que conta com estrelas como Mbappé e Vini Jr., mantém seu domínio com um investimento contínuo em contratações e salários de alto nível.

Já em 2023, o Manchester City também fez história ao conquistar o título com um elenco avaliado em € 1,31 bilhão (aproximadamente R$ 8,4 bilhões). O clube inglês, reconhecido por seu poderio financeiro e por contratações milionárias, é outro gigante que disputa o Mundial com um dos elencos mais valiosos do mundo.

Em 2022, o Real Madrid voltou a brilhar no Mundial, com um elenco avaliado em € 1,01 bilhão (cerca de R$ 5,6 bilhões). Mesmo com um valor inferior ao atual, a equipe continuou a mostrar sua força no mercado e a manter-se competitiva com investimentos em jogadores de renome.