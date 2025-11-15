Rayssa Leal faz melhor nota do STU Rio e chega forte para a final de domingo

A skatista Rayssa Leal liderou a semifinal do skate street no STU Pro Tour Rio. Na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, a medalhista olímpica arrancou registrou 76,06 pontos logo em sua primeira volta, resultado que a colocou no topo do ranking rumo à decisão. A final de street acontece neste domingo, 16, às 11h10, e promete disputas de alto nível, com Rayssa Leal chegando como favorita após dominar a semifinal.

Visivelmente empolgada após a apresentação, Rayssa Leal destacou que vinha buscando acertar cada manobra com precisão:

“Eu queria muito ter acertado minhas notas. A insegurança estava ali por causa do especial 6, mas queria bater minhas cabreiras para entender como os juízes estavam avaliando”, disse. “Estou muito feliz com a minha volta — acho que foi uma das melhores que já fiz, tudo muito clean”.

A skatista também comentou a importância de adaptar a estratégia ao sistema de pontuação:

“O essencial é criar uma linha que converse com o que o juiz espera. Não adianta fazer algo muito básico ou exagerado se isso não se alinha com a leitura deles”, explicou a atleta.

Além de Rayssa Leal, outras três brasileiras conquistaram vaga na final: Gabriela Mazetto, Isabelly Avila e Maria Lúcia. A decisão também terá presença internacional com Chloe Covell, da Austrália, e Keet Oldenbeuving, dos Países Baixos. Já Pâmela Rosa, com 46,90 pontos, acabou eliminada na semifinal.