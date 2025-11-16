Brasil conquista vitória inédita na Copa do Mundo de Esqui Alpino

O Brasil conquistou neste domingo, 16, sua primeira vitória na Copa do Mundo de Esqui Alpino, na categoria slalom masculino, com Lucas Pinheiro Braathen.

O brasileiro, por parte de mãe, dominou as duas descidas da etapa de Levi, na Finlândia, segundo o New York Times. O desempenho coloca o atleta entre os principais nomes da temporada que abre o ciclo para os Jogos Olímpicos de 2026.

Braathen registrou o melhor tempo logo na primeira descida, criando vantagem sobre especialistas europeus. Na segunda bateria, marcada por erros de vários concorrentes, o brasileiro manteve consistência e completou o trajeto em 1min50s72, garantindo a vitória.

Até então, o Brasil nunca havia vencido uma prova de esqui alpino em etapas de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos ou Mundiais.

Clément Noël, um dos nomes mais experientes do circuito, terminou em segundo lugar, 0s31 atrás de Lucas. O finlandês Eduard Hallberg ficou em terceiro.

Transição da Noruega para o Brasil redefiniu carreira

Brasileiro conquista resultado inédito e abre temporada olímpica no topo do slalom. (Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images)

Aos 25 anos, Braathen já somava cinco vitórias em Copas do Mundo enquanto competia pela Noruega. A mudança na representação de país ocorreu após um impasse com a federação norueguesa sobre direitos de imagem — tema que o levou a anunciar aposentadoria em 2023, mesmo sendo o campeão da temporada no slalom.

O período fora das competições, incluiu uma temporada no Brasil, país de origem de sua mãe.

Em 2024, ele retornou ao circuito representando o Brasil, acumulou pódios no slalom e no gigante e fechou a última temporada entre os seis melhores da modalidade.

“Esta é uma vitória para mim”, disse ele logo após a prova. “É uma vitória para meus amigos, é uma vitória para minha família, é para o Brasil e é para a individualidade.”