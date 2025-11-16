Esporte

Brasil conquista vitória inédita na Copa do Mundo de Esqui Alpino

Lucas Pinheiro Braathen vence o slalom masculino na Finlândia e garante resultado inédito ao país

Lucas Pinheiro Braathen: atleta celebra vitória inédita brasileira na Copa do Mundo de Esqui Alpino. (RONI REKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images)

Lucas Pinheiro Braathen: atleta celebra vitória inédita brasileira na Copa do Mundo de Esqui Alpino. (RONI REKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 12h21.

Última atualização em 16 de novembro de 2025 às 12h26.

O Brasil conquistou neste domingo, 16, sua primeira vitória na Copa do Mundo de Esqui Alpino, na categoria slalom masculino, com Lucas Pinheiro Braathen.

O brasileiro, por parte de mãe, dominou as duas descidas da etapa de Levi, na Finlândia, segundo o New York Times. O desempenho coloca o atleta entre os principais nomes da temporada que abre o ciclo para os Jogos Olímpicos de 2026.

Braathen registrou o melhor tempo logo na primeira descida, criando vantagem sobre especialistas europeus. Na segunda bateria, marcada por erros de vários concorrentes, o brasileiro manteve consistência e completou o trajeto em 1min50s72, garantindo a vitória.

Até então, o Brasil nunca havia vencido uma prova de esqui alpino em etapas de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos ou Mundiais.

Clément Noël, um dos nomes mais experientes do circuito, terminou em segundo lugar, 0s31 atrás de Lucas. O finlandês Eduard Hallberg ficou em terceiro.

Transição da Noruega para o Brasil redefiniu carreira

Brasileiro conquista resultado inédito e abre temporada olímpica no topo do slalom. (Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images)

Aos 25 anos, Braathen já somava cinco vitórias em Copas do Mundo enquanto competia pela Noruega. A mudança na representação de país ocorreu após um impasse com a federação norueguesa sobre direitos de imagem — tema que o levou a anunciar aposentadoria em 2023, mesmo sendo o campeão da temporada no slalom.

O período fora das competições, incluiu uma temporada no Brasil, país de origem de sua mãe.

Em 2024, ele retornou ao circuito representando o Brasil, acumulou pódios no slalom e no gigante e fechou a última temporada entre os seis melhores da modalidade.

“Esta é uma vitória para mim”, disse ele logo após a prova. “É uma vitória para meus amigos, é uma vitória para minha família, é para o Brasil e é para a individualidade.”

Acompanhe tudo sobre:EsquiEsportesBrasil

Mais de Esporte

Mais da metade dos brasileiros nunca foi a jogos de futebol, diz estudo

Flamengo goleia o Sport e assume a liderança do Brasileirão

Rayssa Leal faz melhor nota do STU Rio e vem forte para final de domingo

Morre Celso Barros, pré-candidato à presidência do Fluminense

Mais na Exame

Mundo

Espanha teme 'efeito estádio' durante eclipse total de 2026

Mercados

Samsung e gigantes da Coreia do Sul anunciam investimentos no país

Future of Money

Após cair abaixo de US$ 95 mil, bitcoin ainda pode voltar a subir?

Brasil

Frente fria em 15 cidades provoca ventos acima de 100km/h no domingo