Fenômeno fadinha: Rayssa Leal é a primeira brasileira embaixadora global da Louis Vuitton

O 'fenômeno' Rayssa Leal, com apenas 16 anos, é cada vez mais evidente dentro e fora do âmbito esportivo. Nesta semana, a skatista brasileira conseguiu mais uma proeza ao ser anunciada como a primeira brasileira embaixadora global da Louis Vuitton. Ela já era parceira da marca desde o começo de 2023, e agora se junta ao seleto grupo de embaixadores, formados pelo grupo de K-Pop Le Sserafim e a atriz Zendaya.

Nesta terça-feira, 5, de acordo com comunicado da empresa, ela já participa de um desfile como embaixadora ao lado do diretor artístico Nicolas Ghesquière, que vai celebrar a parceria de 10 anos com a linha feminina da marca.

"É um orgulho para nós brasileiros o que a Rayssa vem fazendo no mundo do esporte. Ser embaixadora de uma marca mundial deste porte abre outras grandes portas. Agora é a hora do seu staff estar preparado para trabalhar ativamente em busca de outros segmentos que façam sentido para sua carreira e imagem, e não seja algo forte apenas em ano olímpico", afirma Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Rayssa completou 16 anos em janeiro e é um dos principais nomes do skate global com conquistas expressivas: ela foi medalha de ouro nos jogos Pan-Americanos de 2023, no Chile, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, foi campeã mundial no WS e é a atual bicampeã do SLS e nos X Games.

Entre os esportistas brasileiros, Rayssa é a que detém um dos maiores números em patrocínios considerados de excelência na atualidade. Além da Louis Vuitton, ela possui uma seleta lista que conta com Vivo, Nike, Nescau, Banco do Brasil, Docile, April Skateboard e Monster Energy.

Antes mesmo das conquistas com o skate, os olhos do mundo já se voltaram para a estrela nacional, quando ela foi convidada para o Laureus World Sport Awards, o Oscar do Esporte Mundial, como uma das indicadas ao Prêmio na categoria Melhor Atleta de Esportes de Ação, em Berlim, na Alemanha.

“Rayssa se transformou num dos principais símbolos da Geração Z. Sua trajetória impressionante, da menina de Imperatriz com sua fantasia de fada brincando com skate para medalhista olímpica e campeã do mundo. Sua influência vai muito além das quatro rodas e uma das principais marcas de lifestyle de luxo do mundo percebeu isso”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

"A Rayssa é um fenômeno e os seus resultados, títulos, além do carisma e relação de proximidade com os fãs, impulsionaram de forma meteórica a febre da modalidade no país e as marcas estão atentas a essa oportunidade. O skate já contava com um público mais engajado por conta de outros nomes presentes na história recente, como Pamela Rosa e Leticia Bufoni, por exemplo. Agora, ter a Raissa como embaixadora de marcas globais, só reforça ainda mais sua trajetória vitoriosa e a importância de um trabalho sólido de gestão de carreira dos atletas, construído com objetivos a curto, médio e longo prazos para que a relação com os patrocinadores seja desenvolvida de forma perene, atendendo às expectativas e entregas de todos os players", acrescenta Danielle Vilhena, head de marcas da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

A partir da primeira medalha olímpica, novos convites passaram a se tornar constantes na vida de Rayssa, potencializados ainda mais, é claro, pela vitória no mais tradicional festival de esportes radicais do planeta, o X Games, disputado no Japão; e do título no Mundial de Skate Street, realizado no início deste ano em Sharjah, nos Emirados Árabes.

Repetindo uma estrela recente do futebol, o atacante Endrick, do Palmeiras, de apenas 17 anos, Rayssa foi capa da conceituada revista Vogue e passou a fechar uma série de patrocínios, fazendo campanhas, por exemplo, para a joalheria internacional H.Stern, da Space Jam pela HBO, além de divulgações para Nike, Nescau, Monster Energy e Banco do Brasil.

"O planejamento do skate tem que ser feito de forma estratégica a médio e longo prazo para que não seja algo pontual, ou seja, baseado na performance de um ou mais ídolos, vide o exemplo do tênis com o Guga. Fazendo uma analogia, a Rayssa lembra um pouco do crescimento dos jovens que logo ganham milhões de seguidores nas redes sociais. Além de se relacionar com todos os fãs, ela conversa principalmente com o público jovem, que vislumbra nela muitas vezes similaridades das suas respectivas histórias. Isso cria uma aproximação e uma maior identificação, humanizando o papel do ídolo", aponta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência exclusiva para a gestão de contratos de patrocínio e imagem de Endrick.

Tudo o que Rayssa viveu e ainda vive, outros ídolos do futebol já passaram quando jovens, casos de Neymar, Vini Jr e o mais recente, Endrick. Em um ano, ele chegou a 7 milhões de seguidores nas redes sociais, passou a fechar novos contratos e também foi capa de uma revista lifestyle, a GQ. Na TV, estrelou o comercial da HBO Max no lançamento da campanha oficial para a UEFA Champions League 2023/24.

"A Rayssa é um fenômeno esportivo, com atributos bastante interessantes e o tempo a seu favor, e essa ascensão meteórica é obviamente amparada nas suas conquistas esportivas e no impacto global que o skate alcançou e vem ampliando. Essa combinação lembra o que acontece com mais frequência no futebol, tendo Neymar Jr como principal expoente dessa geração nativa das redes sociais. Agora, vemos Endrick, Rodrygo, Vini Jr e outros seguindo o mesmo caminho, atraindo cada vez mais marcas. A diferença é que a Rayssa é uma adolescente que anda de skate. O que a faz ainda mais especial", cita Armênio Neto, especialista em negócios do esporte e sócio-fundador da Let's Goal.

Se o futebol é o carro-chefe, e o skate visa o crescimento com nomes como Rayssa, o vôlei, um dos esportes mais assistidos e praticados no Brasil, também tem seus 'craques'. Um deles que passou a ser visto com outros olhos por marcas e redes sociais é o oposto Darlan. Aos 21 anos e 1,92m de altura, se tornou destaque do Brasil no Pré-Olímpico para os Jogos de Paris 2024.

Um ritual que tem feito sucesso entre os fãs, por exemplo, é o hábito de ele fazer o gesto do "Jutsu Bola de fogo", do anime Naruto, antes de ir para o saque. O ato viralizou nas redes sociais antes mesmo do Pré-Olímpico.

Ao lado de seu irmão Alan, Darlan, eles fecharam acordo com a Heatmap, agência especializada em marketing e patrocínio, comandada por Renê Salviano desde outubro deste ano. Além de potencializar a construção da imagem junto às marcas, a empresa passou a fazer toda a gestão dos contratos de patrocínios dos atletas, aproximando-os de empresas que tenham o objetivo de contratá-los como embaixadores.

"É muito importante que os grandes talentos do esporte tenham uma equipe de assessoria experiente no assunto de marketing esportivo, tanto para construção de uma imagem em suas mídias sociais quanto para prospecção de marcas; anos de vivência neste segmento podem colaborar muito no aproveitamento do timing exato de cada jornada da carreira. Dentre vários exemplos, citaria o Darlan. É um fenômeno que surgiu no esporte brasileiro, nos últimos dois mses meses suas mídias sociais quadruplicaram o alcance. Fazer as conexões adequadas com segurança na área de marketing, para que o atleta tenha paz para desempenhar suas funções dentro de quadra, é uma das nossas premissas", complementa Renê Salviano, CEO da Heatmap.