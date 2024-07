Skate street hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir nesta segunda-feira, 29

Os skatistas brasileiros Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo competem nas classificatórias masculinas de skate street nesta segunda-feira, 29 de julho, nas Olimpíadas de Paris 2024. A competição começará às 07h, com transmissão ao vivo pelo SporTV e estará disponível online no Globoplay.

O skate street é uma modalidade que simula obstáculos encontrados nas ruas, como escadas, corrimãos e bancos. Os competidores realizam manobras nesses obstáculos, sendo avaliados pela dificuldade, criatividade e execução. O skate street é uma das novidades nas Olimpíadas e está presente desde 2020.

No domingo, 28, a brasileira Rayssa Leal garantiu o bronze no skate street feminino. Ela também conseguiu duas das maiores notas da história da modalidade, junto com a japonesa que levou o ouro.

Que horas começa o skate street nas Olimpíadas 2024 hoje, segunda-feira, (29)?

A competição de skate street começará às 07h, com os atletas Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo, com transmissão ao vivo pelo SporTV e Globoplay.

Onde assistir online ao skate street hoje, segunda-feira (29)?

Você pode assistir a competição online pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo ao skate street hoje, segunda-feira (29)?

Que horas é a final de skate street?

A final de skate street masculino acontecerá nesta segunda-feira, 29, a partir das 12h pelo horário de Brasília.

Quais brasileiros vão competir no skate street hoje?

Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo representam o Brasil nas classificatórias masculinas de skate street.

