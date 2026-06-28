Messi? Haaland? Quais seleções o Brasil pode pegar até a final

Com o fim da fase de grupos da Copa do Mundo, o chaveamento do mata-mata foi definido e estabeleceu o percurso dos adversários do Brasil na Copa em busca do Hexa. O Brasil estreia contra o Japão na segunda fase, na próxima segunda-feira, 29, às 14h (de Brasília).

Se avançar, a seleção brasileira terá pela frente o vencedor de Costa do Marfim x Noruega nas oitavas de final, em duelo marcado para 5 de julho, às 17h (horário de Brasília). O resultado define o próximo passo dentro do chaveamento da Copa do Mundo.

Nas quartas de final, previstas para 11 de julho, o caminho do Brasil até a final pode incluir Inglaterra, México, Equador ou RD Congo, a depender dos resultados da fase anterior. Esses confrontos fazem parte do mesmo bloco do chaveamento.

Em uma possível semifinal, o chaveamento abre a possibilidade de um confronto com a Argentina, caso a seleção de Lionel Messi avance em sua trajetória. Antes disso, os argentinos ainda precisam cumprir o seguinte caminho:

Argentina x Cabo Verde na segunda fase;

Possível oitavas: Austrália x Egito (vencedor);

Possível quartas: Suíça x Argélia, Colômbia ou Gana.

O possível caminho do Brasil no mata-mata

Segunda Fase (Fase de 32)

O Brasil enfrenta o Japão.

Oitavas de Final

O vencedor do confronto pega quem avançar de Costa do Marfim ou Noruega.

Quartas de Final

Os possíveis adversários do Brasil incluem Inglaterra, México, Equador ou RD Congo.

Semifinal

A semifinal do Brasil na Copa pode ter clássico contra a Argentina, o mais provável dado o desempenho da equipe no torneio até então, ou confrontos alternativos diante de seleções como Cabo Verde, Austrália, Egito, Suíça, Colômbia ou Gana.

Final

Se avançar à decisão final, o Brasil pode enfrentar qualquer seleção do outro lado da chave. As principais forças do outro chaveamento incluem equipes como Alemanha, França, Espanha, Holanda e Portugal.