Quando Brasil pode enfrentar Alemanha no mata-mata da Copa do Mundo? Veja cenário do chaveamento

A seleção da Alemanha foi derrotada pelo Equador na terceira rodada da Copa do Mundo 2026. O resultado terminou em 2 a 1, com gols de Nilson Angulo e de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, e manteve os alemães na liderança do Grupo E. Mesmo com a derrota, a equipe alemã permaneceu em primeiro lugar no Grupo D, enquanto a seleção equatoriana conseguiu uma virada no placar.

O Equador, no entanto, terminou a rodada em terceiro lugar com 4 pontos e saldo suficiente para avançar de fase, enquanto a Costa do Marfim ficou em segundo.

As possibilidades de cruzamento entre Brasil e Alemanha na competição dependem diretamente do desempenho das equipes nos confrontos eliminatórios. A projeção indica que as seleções estão em chaves opostas do torneio, o que restringe um possível encontro à final da Copa do Mundo 2026.

No chaveamento, o Brasil deve enfrentar a segunda colocada do Grupo F, posição disputada entre Holanda, Japão e Suécia. Do outro lado da chave, a Alemanha deve encarar a terceira colocada do mesmo grupo. No cenário atual, o Brasil enfrenta o Japão, enquanto a Alemanha teria como adversário a Suécia, que soma três pontos.

Possíveis cruzamentos e histórico entre Brasil e Alemanha

Tanto Brasil quanto Alemanha precisam avançar por todas as fases eliminatórias até a decisão para que o confronto ocorra na edição de 2026. O encontro representaria a reedição da final da Copa do Mundo 2002, quando a Seleção Brasileira venceu por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo Fenômeno.

Desde a Copa do Mundo 2014, quando ocorreu a vitória alemã por 7 a 1, as seleções não voltaram a se enfrentar em jogos do torneio.

Quando será o próximo jogo do Brasil?

O Brasil volta a campo na segunda-feira, 29, às 14h, com adversário ainda indefinido. Uma vitória garante a classificação às oitavas de final, enquanto uma derrota resulta na eliminação da competição.

Como foi o jogo Brasil x Escócia?

O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira, 24, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira, 24, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti confirmou a liderança do Grupo C, terminou a primeira fase invicta e garantiu vaga no mata-mata da competição.

Vini Jr foi o principal destaque da partida ao marcar dois gols ainda no primeiro tempo. Matheus Cunha completou o placar na etapa final. O camisa 7 ainda chegou a balançar as redes antes do segundo gol, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Marrocos venceu o Haiti por 4 a 2 e ficou em segundo lugar, enquanto a Escócia terminou em terceiro e ainda depende do fechamento da fase de grupos para confirmar classificação.

Cruzamento e cenário no mata-mata da Copa do Mundo 2026

O Brasil aguarda o encerramento da terceira rodada do Grupo F para definir o adversário nos 16 avos de final, com o Japão aparecendo como provável rival da Seleção Brasileira no cruzamento entre o primeiro colocado do Grupo C e o segundo colocado do Grupo F. O chaveamento mantém a projeção de confrontos entre seleções europeias e asiáticas na próxima fase, conforme a definição dos grupos.

A liderança do Grupo C garante ao Brasil o cruzamento com o segundo colocado do Grupo F, que reúne Holanda, Japão e Suécia. A definição final depende dos resultados da última rodada da fase de grupos.