Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quem vai às quartas de final da Copa? Veja a projeção do supercomputador da Opta

Projeções da Opta indicam vantagem para argentinos e ingleses, que podem se enfrentar na semifinal da Copa do Mundo de 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de julho de 2026 às 16h39.

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A França e a Espanha já asseguraram presença nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. Segundo projeções da Opta, empresa britânica especializada em estatísticas esportivas, Inglaterra e Argentina devem completar o grupo dos quatro semifinalistas.

As simulações apontam a seleção argentina como favorita no confronto diante da Suíça. De acordo com o modelo, a equipe de Lionel Messi tem 70,52% de probabilidade de avançar, enquanto os suíços aparecem com 29,48%. Considerando apenas o tempo regulamentar, a Argentina reúne 57,7% de chances de vitória. A Suíça soma 18%, e o empate representa 24,3% das projeções.

No outro duelo das quartas de final, a Inglaterra também aparece em vantagem nas previsões da Opta. Os ingleses registram 49,5% de chances de vencer a Noruega no tempo normal. A vitória norueguesa foi projetada em 25,8% das simulações, enquanto o empate corresponde a 24,7%.

O atacante argentino Lionel Messi (camisa 10) comemora após vencer a partida da fase de 32 da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Miami Stadium, em Miami Gardens, em 3 de julho de 2026

Lionel Messi, da Argentina: equipe venceu o Egito de virada nesta terça-feira, 7 de julho. (CHANDAN KHANNA / AFP)

Caso argentinos e ingleses confirmem o favoritismo e avancem à semifinal, a projeção indica um confronto equilibrado. Ainda assim, a Argentina teria uma leve vantagem, com 37,33% de chances de alcançar a decisão. A Inglaterra aparece logo atrás, com 34,3%. Entre os candidatos ao título, a França continua ocupando a primeira posição nas estimativas, com 33,38% de probabilidade de conquistar a taça.

As previsões são elaboradas por um supercomputador desenvolvido pela Opta, que executa mais de 25 mil simulações para cada partida e atualiza seus cálculos conforme os resultados e os gols registrados ao longo da competição. O modelo utiliza o desempenho histórico e recente das seleções, além da força dos adversários, para calcular as probabilidades de cada confronto.

Depois de processar milhares de cenários possíveis, o sistema identifica a frequência com que cada equipe termina em determinadas posições do torneio. A partir desses resultados, são geradas as projeções sobre classificação, finais e chances de título.

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