Vai ter greve da CPTM amanhã? Sindicato pede garantia do governo para suspender paralisação

Após a greve nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM repercutir bastante na capital paulista e na região metropolitana nesta terça-feira, a dúvida é se a paralisação prosseguirá.

Segundo nota do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, o órgão deu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prazo de uma hora para apresentar uma manifestação oficial "garantindo a manutenção dos empregos dos trabalhadores da CPTM". As linhas afetadas pela greve são operadas pela Trivia Trens.

O governo paulista soltou um comunicado dizendo que a paralisação "foi decretada pelo sindicato mesmo após o compromisso de não fazer nenhuma demissão durante o período de realocação de funcionários da CPTM".

Falhas nos trilhos

A mobilização do sindicato ocorre após uma mudança na operação das linhas. Mesmo com a Trivia Trens, assumindo os serviços no final do mês passado, uma série de falhas operacionais levou o governo de Tarcísio de Freitas a determinar o retorno, de forma temporária, da CPTM ao comando da operação por até 90 dias - nesse período a estatual vai atuar em conjunto com a empresa.

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A greve dos trabalhadores da CPTM, iniciada nesta terça-feira, 4, é resultado de um impasse entre os ferroviários e o Governo de São Paulo sobre o futuro dos funcionários das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, concedidas à iniciativa privada.

A principal reivindicação é a manutenção dos empregos dos ferroviários após a concessão das três linhas à Trivia Trens. O sindicato também cobra uma resposta formal do governo sobre o futuro dos trabalhadores e critica o processo de concessão dos ramais.

A mobilização ocorre poucos dias após uma reviravolta na operação das linhas. Embora a Trivia Trens tenha assumido integralmente os serviços no fim de julho, um princípio de incêndio em um trem no terceiro dia de operação e a avaliação da Artesp de que a concessionária respondeu de forma insuficiente à ocorrência levaram o governo Tarcísio de Freitas a determinar o retorno temporário da CPTM ao comando das linhas por até 90 dias. Nesse período, a agência reguladora investigará as causas do incidente e avaliará se a empresa reúne condições para reassumir a operação.