Veja a escalação da Escócia para encarar o Brasil na Copa do Mundo

Andrew Robertson: a Escócia busca a classificação diante do Brasil (Foto de FRANCK FIFE / AFP)
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Publicado em 24 de junho de 2026 às 17h59.
A Escócia encara o Brasil nesta quarta-feira, 24, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A bola vai rolar para o confronto às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.
Os escoceses chegam para o duelo querendo confirmar sua classificação para o mata-mata. Para isso, precisam pontuar contra o Brasil. Em caso de vitória, passarão na 1ª ou 2ª colocação, dependendo do resultado do Marrocos contra o Haiti.
Em caso de empate ou derrota, a Escócia ficará na 3ª posição do grupo e precisará acompanhar o restante dos grupos para se classificar como uma das oito melhores terceiras colocadas.
Assim, Steve Clarke, treinador escocês, mandou a campo a seguinte escalação: Gunn; Patterson, McKenna, Hendry e Robertson; Doak, McLean, Ferguson, McGinn e McTominay; Shankland.
Brasil e Marrocos estão empatados com 4 pontos cada, mas a Seleção Brasileira está na liderança pelos critérios de desempate. Já a Escócia, com 3 pontos, está em terceiro. Por fim, o Haiti não pontuou e já está eliminado.