VNL masculino 2026: Brasil x Estados Unidos hoje; veja horário e onde assistir

O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira, 16, pela terceira semana da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina 2026.

A seleção comandada por Bernardinho enfrenta os Estados Unidos, em Chicago, em um confronto importante na disputa por uma vaga na fase final da competição.

Depois de vencer a França na rodada anterior, o Brasil encara os donos da casa, que ocupam a segunda colocação da tabela.

Que horas é o jogo entre Brasil e Estados Unidos pela VNL masculina?

A partida entre Brasil e Estados Unidos será disputada nesta quinta-feira, 16, às 22h (horário de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos.

Onde assistir ao jogo Brasil x EUA ao vivo?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo sportv2 e pela VBTV.

Quais são os próximos jogos do Brasil?

Na fase preliminar da Liga das Nações, cada uma das 18 seleções disputa 12 partidas. Os oito melhores avançam às quartas de final, que serão realizadas na China.

Como país-sede da fase final, a China já tem uma vaga garantida. Após o duelo contra os Estados Unidos, o Brasil ainda enfrentará Polônia e China em Chicago.