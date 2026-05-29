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Quem joga contra o Mirassol nas oitavas de final da Libertadores 2026?

Chaveamento das oitavas de final da Libertadores 2026 foi sorteado nesta sexta-feira, 29, ao vivo

Reinaldo do Mirassol: equipe brasileira está classificada para as oitavas da Libertadores 2026 (Raphael Marques/Sports Press Photo/Getty Images)

Reinaldo do Mirassol: equipe brasileira está classificada para as oitavas da Libertadores 2026 (Raphael Marques/Sports Press Photo/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 29 de maio de 2026 às 12h57.

Após o fim da fase de grupos da Libertadores, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários das oitavas de final. 

O clube paulista Mirassol foi sorteado para enfrentar o clube equatoriano LDU.

Além do Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro são os brasileiros que avançaram no torneio. As equipes terminaram em primeiro ou segundo de seus grupos e garantiram a vaga para o mata-mata.

Os jogos das oitavas de final serão disputados entre os dias 11 e 20 de agosto, logo após a pausa para a Copa do Mundo.

As datas dos jogos ainda não foram definidas.

Veja os confrontos da Libertadores

  • Estudiantes de La Plata x Universidad Católica
  • Mirassol x LDU
  • Fluminense x Independiente Rivadavia
  • Deportes Tolima x Independiente Del Valle
  • Cruzeiro x Flamengo
  • Platense x Coquimbo Unido
  • Palmeiras x Cerro Porteño
  • Rosário Central x Corinthians
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