Mirassol, Cuiabá e mais: veja clubes sem patrocínio master de bets

A medida provisória anunciada pelo governo Lula que proíbe a operação das casas de apostas no Brasil colocou em xeque uma das principais fontes de receita do futebol nacional nos últimos anos.

Enquanto clubes das divisões de acesso e da elite aceitaram patrocínios milionários com as bets, um grupo restrito de equipes ficou de fora dessa dependência.

Clubes da Série A

Enquanto 14 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão estampam o nome de uma casa de apostas no peito da camisa em 2026, apenas seis equipes ficam de fora dessa lista: Athletico-PR, Bahia, Coritiba, Internacional, Mirassol e Bragantino.

O caso do Mirassol

Entre os seis, o Mirassol se destaca por nunca ter tido uma casa de apostas como patrocinadora máster em sua história. Considerando as duas últimas edições da Série A, 2025 e 2026, apenas Mirassol e Bragantino não levaram uma bet no peito da camisa em nenhum dos dois anos.

Na realidade, o clube tem a marca de refrigerantes Poty como patrocinador máster há 19 anos.

Bets na Série B

Na segunda divisão, a história se repete: 13 dos 20 clubes têm bets como patrocinadoras máster no Campeonato Brasileiro deste ano. Os sete times sem esse tipo de acordo são Fortaleza, Juventude, Operário, Cuiabá, São Bernardo, Botafogo-SP e Londrina.

Série C: 8 dos 20 times ficam de fora

Na terceira divisão, apenas 8 dos 20 participantes não têm empresas de apostas como patrocinadoras máster. São eles: Confiança, Ypiranga, Ituano, Anápolis, Brusque, Caxias, Barra e Amazonas.

Série D: presença menor e mais descentralizada

Já na quarta divisão, o cenário é diferente das demais séries. Os 96 clubes da Série D têm menor cobertura e dados consolidados sobre patrocínios de bets em comparação às Séries A, B e C.

De forma geral, a presença de empresas do setor na quarta divisão é menor e mais descentralizada. Ainda assim, basta uma rápida pesquisa para descobrir que há casas de apostas em camisas como do ABC, CSA, Altos, América-RN, América-RJ, Madureira e Serra Branca.