Quem joga contra o Corinthians nas oitavas de final da Libertadores

Corinthians: clube brasileiro enfrenta Rosário Central nas oitavas de final da Libertadores. (Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images)
Repórter
Publicado em 29 de maio de 2026 às 12h59.
Última atualização em 29 de maio de 2026 às 13h10.
O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores definiu nesta sexta-feira, 29, o adversário do Corinthians na fase de mata-mata da competição.
Rosário Central enfrenta o time de Itaquera. Corinthians define o confronto em casa, enquanto a partida de ida será disputada na Argentina.
Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro são os brasileiros que avançaram em busca da Glória Eterna.
As equipes terminaram em primeiro ou segundo de seus grupos e garantiram a vaga para o mata-mata.