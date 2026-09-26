Esporte

Todos os clubes da Série A já tiveram vínculo com bets; veja o histórico

Athletico-PR, Bahia, Coritiba, Internacional, Mirassol e Bragantino não têm bet no centro da camisa hoje, mas já tiveram acordos com o setor

Os 20 clubes da Série A já tiveram relação com casas de apostas ( Ricardo Duarte/Internacional)

Os 20 clubes da Série A já tiveram relação com casas de apostas ( Ricardo Duarte/Internacional)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 17h04.

Última atualização em 26 de setembro de 2026 às 17h11.

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Nos últimos dias, um dado tem chamado atenção: 14 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro têm patrocínio máster de bets em 2026. O dado, porém, é apenas um recorte do presente e não conta toda a história. A realidade é que nenhum time da elite do futebol brasileiro escapou da relação com as casas de apostas.

Os seis clubes que hoje não estampam uma bet no peito da camisa (Athletico-PR, Bahia, Coritiba, Internacional, Mirassol e Bragantino) também já tiveram ou ainda mantêm acordos comerciais com o setor.

Bahia

O Esporte Clube Bahia fechou um patrocínio estratégico com a Esportiva Bet, cuja marca estampou a camisa do clube entre abril e junho de 2026.

Athletico-PR

O Athletico teve a Viva Sorte Bet como patrocinadora até fevereiro deste ano. Desde então, o clube está sem um patrocinador máster.

Coritiba

Até a temporada de 2025, a Reals Bet ocupava o espaço de patrocinadora máster do Coxa.

Internacional

O Internacional anunciou a Alfa.bet como nova patrocinadora máster em fevereiro de 2025. A casa de apostas deixou o clube em janeiro deste ano, e o Colorado segue sem um novo patrocinador máster desde então.

Bragantino

No Bragantino, a Betfast aparece nas mangas e na barra traseira do uniforme, mas o patrocínio máster pertence à própria Red Bull, dona do clube.

Mirassol

O Mirassol é o único time da Série A que nunca teve uma casa de apostas como patrocinadora máster — posição ocupada há 19 anos pela marca de refrigerantes Poty. Ainda assim, o clube teve a 7k Bet em espaço secundário do uniforme entre 2023 e 2025.

Clubes com patrocínio master ativo

  • Flamengo — R$ 268,5 milhões (Betano)
  • Corinthians — R$ 150 milhões (Esportes da Sorte)
  • Palmeiras — R$ 100 milhões (Sportingbet)
  • São Paulo — R$ 90 milhões (Superbet)
  • Atlético-MG — R$ 60 milhões (H2Bet)
  • Fluminense — R$ 58 milhões (Superbet)
  • Botafogo — R$ 55 milhões (VBet)
  • Vasco — R$ 50 milhões (Sportingbet)
  • Cruzeiro — R$ 50 milhões (Betnacional)
  • Grêmio — R$ 46 milhões (Pitaco)
  • Santos — R$ 35 milhões (Novibet)
  • Vitória — R$ 20 milhões (7KBet)
  • Remo — R$ 12 milhões (VaideBet)
  • Chapecoense — 10 milhões (ZeroUm)
Acompanhe tudo sobre:FutebolBetsPatrocínio

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