Todos os clubes da Série A já tiveram vínculo com bets; veja o histórico

Nos últimos dias, um dado tem chamado atenção: 14 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro têm patrocínio máster de bets em 2026. O dado, porém, é apenas um recorte do presente e não conta toda a história. A realidade é que nenhum time da elite do futebol brasileiro escapou da relação com as casas de apostas.

Os seis clubes que hoje não estampam uma bet no peito da camisa (Athletico-PR, Bahia, Coritiba, Internacional, Mirassol e Bragantino) também já tiveram ou ainda mantêm acordos comerciais com o setor.

Bahia

O Esporte Clube Bahia fechou um patrocínio estratégico com a Esportiva Bet, cuja marca estampou a camisa do clube entre abril e junho de 2026.

Athletico-PR

O Athletico teve a Viva Sorte Bet como patrocinadora até fevereiro deste ano. Desde então, o clube está sem um patrocinador máster.

Coritiba

Até a temporada de 2025, a Reals Bet ocupava o espaço de patrocinadora máster do Coxa.

Internacional

O Internacional anunciou a Alfa.bet como nova patrocinadora máster em fevereiro de 2025. A casa de apostas deixou o clube em janeiro deste ano, e o Colorado segue sem um novo patrocinador máster desde então.

Bragantino

No Bragantino, a Betfast aparece nas mangas e na barra traseira do uniforme, mas o patrocínio máster pertence à própria Red Bull, dona do clube.

Mirassol

O Mirassol é o único time da Série A que nunca teve uma casa de apostas como patrocinadora máster — posição ocupada há 19 anos pela marca de refrigerantes Poty. Ainda assim, o clube teve a 7k Bet em espaço secundário do uniforme entre 2023 e 2025.

Clubes com patrocínio master ativo