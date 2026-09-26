Russell vence GP do Azerbaijão em final apertado e encosta na liderança da Fórmula 1

O GP do Azerbaijão, disputado na manhã deste sábado (26), terminou com um dos finais mais apertados da temporada. Em uma corrida marcada por seis abandonos e diversas bandeiras amarelas, o britânico George Russell, da Mercedes, venceu com apenas 0,196s de vantagem sobre o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

A vitória fortaleceu Russell na disputa pelo título mundial e reduziu a distância para o companheiro de equipe Kimi Antonelli, líder do campeonato. O francês Isack Hadjar, da Red Bull, completou o pódio.

Antonelli, que lidera o Mundial de pilotos com 302 pontos, teve um fim de semana complicado. O italiano sofreu um acidente durante a classificação e largou apenas na 16ª posição, ficando fora da briga pelas primeiras colocações.

Na corrida, Russell manteve o controle após largar na pole position, mas viu a vantagem diminuir com as interrupções ao longo da prova. Nas voltas finais, Verstappen pressionou o britânico e chegou a permanecer a menos de um segundo do líder durante vários momentos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, também ganhou posições ao longo da corrida. Depois de largar em 17º, o piloto aproveitou os abandonos e terminou na 13ª colocação.

Com o resultado, Russell conquistou sua terceira vitória na temporada e chegou a 236 pontos, ocupando a segunda posição no campeonato de pilotos. Antonelli, mesmo terminando a prova apenas em quinto lugar, segue com vantagem na liderança.

A Fórmula 1 retorna no próximo fim de semana, com o GP do Bahrein.