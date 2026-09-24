Por que o carro elétrico da Bentley representa o luxo moderno

O Torcal é o primeiro automóvel totalmente elétrico da Bentley e inaugura a quarta linha de modelos da marca. Projetado, desenvolvido e produzido em Crewe, na Inglaterra, ele também apresenta uma linguagem de design que deverá aparecer nos próximos Bentley. A mudança de propulsão é profunda, mas a fabricante procura preservar características que construíram sua reputação: desempenho sem esforço, conforto em viagens longas e atenção aos materiais e aos detalhes.

O carro reúne cinco elementos que ajudam a entender como a Bentley interpreta o luxo moderno.

Ter muita potência sempre fez parte de um Bentley. No Torcal, a fabricante diz ter limitado a intensidade da aceleração ao que considera confortável para os ocupantes. O desempenho máximo continua disponível: com o Launch Control (controle de largada) ativado, os dois motores do Torcal S entregam até 888 cv e 137,7 m·kgf de torque, levando o carro de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos.

O motorista também escolhe como quer ouvir o carro. A Dynamic Symphony (sinfonia dinâmica) foi criada com instrumentos reais e inspirada no ritmo do V-8 de 6¾ litros da marca. O som acompanha a aceleração, ganha intensidade no modo Sport e pode ser desligado. É possível optar por essa interpretação sonora ou pelo silêncio.

Bem-estar e luxo como parte do projeto

A Bentley foi além do conforto associado a bancos macios e bom isolamento. Os bancos do Torcal podem alterar continuamente a pressão exercida sobre o corpo, ajustar a temperatura e oferecer massagem também para as pernas. A suspensão integralmente ativa controla cada amortecedor de forma independente e dispensa as barras antirrolagem.

Torcal: banco com ajuste de temperatura e massagem para as pernas (Bentley/Divulgação)

Há ainda o modo Refresh, que aumenta a circulação de ar e torna a iluminação mais intensa. São maneiras de responder ao cansaço e ao estado de quem está dentro do carro, especialmente depois de horas de viagem.

O luxo também aparece na maneira como um carro resolve situações comuns. O reconhecimento facial identifica o motorista e recupera suas preferências, evitando uma sequência de ajustes a cada troca de condutor.

As portas elétricas opcionais podem abrir por comando e fechar quando o ocupante afivela o cinto. O Torcal também pode memorizar uma manobra para entrar na garagem e auxiliar a saída de marcha à ré de uma passagem estreita. Juntos, esses recursos tornam mais simples a convivência diária com o carro.

A qualidade dos materiais se percebe com os olhos e com as mãos. O interior do Torcal conserva couro, madeira, alumínio e comandos físicos, mas acrescenta novas texturas. Com a Fox Brothers, tecelagem britânica com origem no século XVIII, a Bentley desenvolveu um tecido automotivo de lã merino 100%. Outro exemplo é o Ombré Walnut, acabamento da Mulliner feito com até mil camadas de recortes de nogueira. A escolha desses materiais mostra a importância dada à percepção visual e tátil de cada superfície com a qual os ocupantes convivem.

Tecnologia sem excesso de informação

No modo Comfort, o Torcal pode ocultar das telas quase tudo o que não for essencial. Os modos de condução também alteram iluminação, climatização e som dentro do carro. As telas OLED convivem com comandos físicos para funções que podem ser acionadas pelo tato. O visor de realidade aumentada projeta orientações no campo de visão do motorista. A Bentley colocou muita tecnologia no Torcal, mas também criou maneiras de reduzir a informação apresentada a quem dirige.

Além desses cinco elementos, o design do Torcal também pode ser considerado uma expressão do luxo moderno. Sua silhueta transmite robustez, especialmente pela dianteira vertical e definida. Há menos linhas na carroceria do que no Bentayga, numa composição mais reducionista, mas os volumes continuam marcantes, sobretudo nos para-lamas traseiros, herança importante da marca.

A combinação de superfícies limpas, traseira forte e frente imponente dá caráter ao Torcal e produz um resultado atraente e moderno. A grade frontal iluminada, com 76 losangos de LED aplicados individualmente, completa sua identidade. O uso expressivo da iluminação também aparece em modelos comercializados na China; no Bentley, preserva a elegância associada à marca.

Ainda no campo do luxo moderno, a Bentley divulgou pouco sobre responsabilidade ambiental no material de lançamento do Torcal. Outras fabricantes já divulgam dados sobre materiais reciclados e pegada de carbono de seus automóveis. Ser elétrico, por si só, não informa o impacto da produção, do uso e do destino dos componentes ao fim da vida útil.

O Torcal atualiza a Bentley em aspectos importantes: preserva o desempenho e o trabalho artesanal da marca e acrescenta atenção ao bem-estar e à convivência com a tecnologia.