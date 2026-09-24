A corrida para o governo do Espírito Santo em 2026 registra um empate técnico entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador Ricardo Ferraço (MDB). Segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira, 24, Pazolini tem 40% das intenções de voto no primeiro turno contra 38,3% de Ferraço. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.

Helder Salomão (PT) aparece na sequência, mas bem abaixo, com 9% das intenções de voto. Breno Barcelos (Missão) registra 1,1%. Rafael Demuner (UP) registra 0,5% da preferência dos eleitores.

Neste cenário, votos brancos ou nulos somam 5,8%, e 5,2% não sabem ou preferem não opinar.

No levantamento espontâneo, no qual os eleitores escolhem sem uma lista prévia, a incerteza ainda predomina. Pazolini lidera numericamente o cenário com 18,9%, acompanhado de perto por Ferraço com 16,7%, e Salomão soma 4,2%. Outros nomes atingem 1% em conjunto, ao passo que 53,5% não souberam responder.

Rejeição eleitoral

No quesito de rejeição, quando o eleitor aponta em quem não votaria de forma alguma, o candidato petista enfrenta o maior desafio estatístico. Helder Salomão acumula o índice mais elevado de resistências na sondagem, atingindo 27,3%.

Já os dois líderes da disputa ao executivo mantêm índices de rejeição próximos. Pazolini é rejeitado por 16,7%, seguido por Breno Barcelos com 15,9% e Ricardo Ferraço com 14,3%. Rafael Demuner é preterido por 13,3% do eleitorado, e outros 10% afirmam que poderiam votar em qualquer um dos candidatos apresentados.

O raio-x do eleitorado capixaba

O desempenho dos líderes revela bases de apoio demográficas distintas. Lorenzo Pazolini encontra sua principal força entre os eleitores de 35 a 44 anos, segmento no qual lidera com 42,9%. O político também consolida uma vantagem dentro da margem entre o eleitorado masculino, registrando 42,4% ante 39% de Ferraço.

Em contrapartida, Ricardo Ferraço exibe forte adesão entre os capixabas com 60 anos ou mais, onde alcança 42%. O emedebista também se sobressai entre eleitores apenas com o ensino fundamental (43%). Curiosamente, entre o eleitorado feminino, o levantamento aponta empate numérico exato: ambos marcam 37,8%.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.304 eleitores entre 18 e 22 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo ES-05719/2026.