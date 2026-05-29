Quem joga contra o Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores 2026?

Matheus Pereira, do Cruzeiro: time está classificado para as oitavas de final da Libertadores (Pedro Vilela/Getty Images)
Repórter
Publicado em 29 de maio de 2026 às 12h53.
Última atualização em 29 de maio de 2026 às 12h58.
Após o fim da fase de grupos da Libertadores, os clubes conheceram nesta sexta-feira, 29, os adversários das oitavas de final.
O clube mineiro Cruzeiro foi sorteado para enfrentar o clube brasileiro Flamengo.
Além do Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro são os brasileiros que avançaram no torneio. As equipes terminaram em primeiro ou segundo de seus grupos e garantiram a vaga para o mata-mata.
Os jogos das oitavas de final serão disputados entre os dias 11 e 20 de agosto, logo após a pausa para a Copa do Mundo. As datas das partidas ainda não foram divulgadas.