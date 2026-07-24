GP da Hungria de Fórmula 1: horário e onde assistir aos treinos livres de 2026

Fórmula 1: GP da Hungria acontece neste fim de semana (Manaure Quintero / AFP)
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Publicado em 24 de julho de 2026 às 06h15.
A Fórmula 1 continua a temporada de 2026 neste fim de semana com o GP da Hungria, décima primeira etapa do calendário. A disputa acontece entre sexta-feira, 24, e domingo, 26, no circuito de Hungaroring, em Budapeste.
Após a etapa da Bélgica, a categoria chega ao território húngaro com Kimi Antonelli em alta. O piloto italiano voltou a vencer na última corrida, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, terminou na segunda posição e Max Verstappen completou o pódio.
As primeiras atividades do fim de semana acontecem nesta sexta-feira, 24. Os dois treinos livres terão transmissão ao vivo pelo sportv 3, Globoplay (retransmissão) e F1TV Pro.