Esporte

Fase de grupos copa 2026

GP da Hungria de Fórmula 1: horário e onde assistir aos treinos livres de 2026

Décima primeira etapa da temporada acontece neste fim de semana no Hungaroring, com Antonelli chegando embalado após vitória na Bélgica

Fórmula 1: GP da Hungria acontece neste fim de semana (Manaure Quintero / AFP)

Fórmula 1: GP da Hungria acontece neste fim de semana (Manaure Quintero / AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de julho de 2026 às 06h15.

A Fórmula 1 continua a temporada de 2026 neste fim de semana com o GP da Hungria, décima primeira etapa do calendário. A disputa acontece entre sexta-feira, 24, e domingo, 26, no circuito de Hungaroring, em Budapeste.

Após a etapa da Bélgica, a categoria chega ao território húngaro com Kimi Antonelli em alta. O piloto italiano voltou a vencer na última corrida, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, terminou na segunda posição e Max Verstappen completou o pódio.

Horários e onde assistir aos treinos livres

As primeiras atividades do fim de semana acontecem nesta sexta-feira, 24. Os dois treinos livres terão transmissão ao vivo pelo sportv 3, Globoplay (retransmissão) e F1TV Pro.

Sexta-feira (24 de julho):

  • 8h30: Treino Livre 1
  • 12h: Treino Livre 2

Calendário da Fórmula 1 2026

  • 8 de março – GP da Austrália
  • 15 de março – GP da China
  • 29 de março – GP do Japão
  • 3 de maio – GP de Miami (com corrida sprint)
  • 24 de maio – GP do Canadá (com corrida sprint)
  • 7 de junho – GP de Mônaco
  • 14 de junho – GP de Barcelona-Catalunha
  • 28 de junho – GP da Áustria
  • 5 de julho – GP da Inglaterra (com corrida sprint)
  • 19 de julho – GP da Bélgica
  • 26 de julho – GP da Hungria
  • 23 de agosto – GP da Holanda (com corrida sprint)
  • 6 de setembro – GP da Itália
  • 13 de setembro – GP da Espanha
  • 26 de setembro – GP do Azerbaijão
  • 11 de outubro – GP de Singapura (com corrida sprint)
  • 25 de outubro – GP dos Estados Unidos
  • 1º de novembro – GP do México
  • 8 de novembro – GP do Brasil
  • 21 de novembro – GP de Las Vegas
  • 29 de novembro – GP do Catar
  • 6 de dezembro – GP de Abu Dhabi
Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1

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