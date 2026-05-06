O Paris Saint Germain (PSG) derrotou o Bayern de Munique nesta quarta-feira, por 6 a 5. Com a decisão, o time frances vai enfrentar o Arsenal na final inédita da Champions League.

Apesar da derrota, o Bayern de Munique conta com um ativo relevante na temporada 2025/2026: Michael Olise, que registra 21 gols e 26 assistências em 48 partidas. O jogador atua com a perna esquerda, ocupa diferentes funções no ataque e mantém participação direta em gols ao longo da temporada. Os números colocam o atleta entre os mais decisivos do futebol europeu no período.

Com o título alemão confirmado de forma antecipada, Olise aparece entre os nomes citados na disputa pela Bola de Ouro. No mesmo elenco, Harry Kane surge como concorrente direto, com 54 gols e 7 assistências em 47 jogos. Competições como a Copa do Mundo e a Champions League entram no cenário como critérios de avaliação individual.

Em julho do ano passado, o Bayern de Munique realizou a contratação de Olise junto ao Crystal Palace por 60 milhões de euros, cerca de R$ 315 milhões. A operação representou a segunda maior venda da história do clube inglês e a quarta aquisição mais alta do clube alemão.

O desempenho do atleta combina características físicas e técnicas. Com 1,84m, apresenta estrutura corporal associada à velocidade em deslocamentos. No aspecto técnico, registra participação em jogadas de drible curto e execuções de bola parada. A distribuição de passes aparece como um dos pontos recorrentes, com impacto direto na criação ofensiva. O jogador encerrou a Bundesliga como líder em assistências, com 15 passes para gol.

Contexto cultural e trajetória profissional

Aos 24 anos, Olise passou a ser associado ao termo farmar aura, expressão originada no ambiente digital da Geração Alpha. O conceito deriva do universo dos jogos eletrônicos, no qual a repetição de ações gera acúmulo de recursos. No uso atual, o termo se refere à construção de presença, estilo e reconhecimento em ambientes sociais e digitais.

Nascido em Londres, o jogador possui origem familiar diversa, com pai nigeriano e mãe franco-argelina. O atleta detém múltiplas nacionalidades e optou por defender a seleção francesa. A formação nas categorias de base incluiu passagens por Chelsea, Arsenal e Manchester City, antes da estreia profissional pelo Reading.

Na temporada 2021/2022, Olise transferiu-se para o Crystal Palace, onde acumulou 14 gols e 22 assistências em 82 partidas na Premier League. O desempenho no clube inglês contribuiu para a transferência ao futebol alemão.

Durante sua passagem pelo Bayern, o jogador foi convocado para a seleção francesa por Thierry Henry. Nos Jogos Olímpicos de Paris, participou da campanha que levou a equipe à final após quatro décadas. O atleta marcou sete dos 11 gols da seleção na competição. Após o torneio, passou a integrar convocações sob o comando de Didier Deschamps.