Brasil vence Peru e garante vaga antecipada na semifinal da Copa Sul-Americana de vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Peru por 3 sets a 0, na noite desta quinta-feira, 23, em Lima, e garantiu matematicamente uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Pela segunda rodada da competição, o Brasil superou as anfitriãs com parciais de 25 a 14, 25 a 15 e 25 a 20.

O elenco que disputa o torneio no Peru é formado por atletas da seleção B. A equipe principal está em Macau, na China, onde participa das finais da VNL, Volleyball Nations League, ou Liga das Nações de Vôlei, sob o comando do técnico Zé Roberto.

Na Copa Sul-Americana, a seleção é comandada por Wagão, auxiliar de Zé Roberto na equipe principal e técnico da seleção B. Com a vitória sobre o Peru, o Brasil permanece na liderança do Grupo A, formado também por Bolívia e Chile.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais. Até o momento, Chile, Brasil, Colômbia e Argentina ocupam as posições que dão acesso à próxima fase.

As seis melhores equipes da Copa Sul-Americana garantem vaga no Campeonato Sul-Americano , previsto para setembro, no Maracanãzinho, competição que vale classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Brasil vence Peru em três sets

O Brasil abriu a partida com vitória por 25 a 14 no primeiro set. Karina marcou seis pontos e terminou a parcial como a segunda maior pontuadora, atrás da peruana Lobaton.

No segundo set, a seleção brasileira venceu por 25 a 15. Sabrina anotou dois aces, pontos obtidos diretamente no saque, enquanto Lívia marcou dez pontos, cinco deles em bloqueios.

O Peru reduziu a diferença no terceiro set, mas o Brasil fechou a parcial em 25 a 20 e confirmou a vitória por 3 sets a 0. Sabrina terminou a partida com 15 pontos e foi a maior pontuadora do jogo.