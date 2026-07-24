Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta sexta-feira, 24

Nesta sexta-feira, 24, a bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro Feminino, que será a principal atração do dia. A competição também paralisou para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e retorna neste fim de semana.

Além disso, um jogo do Campeonato Argentino terá transmissão no Brasil. O duelo entre Huracán e Banfield passará na ESPN, com o confronto marcado para as 21h15.

Veja os jogos desta sexta-feira, 24

Campeonato Brasileiro Feminino

19h - Flamengo x Grêmio

19h - América-MG x Santos

20h - Internacional x Fluminense

21h30 - Cruzeiro x São Paulo

Campeonato Argentino

21h15 - Huracán x Banfield

Veja onde assistir aos jogos desta sexta-feira, 24

Sportv

19h - Flamengo x Grêmio (Campeonato Brasileiro Feminino)

21h30 - Cruzeiro x São Paulo (Campeonato Brasileiro Feminino)

UOL Play

19h - América-MG x Santos (Campeonato Brasileiro Feminino)

N Sports

20h - Internacional x Fluminense (Campeonato Brasileiro Feminino)

ESPN