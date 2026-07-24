Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta sexta-feira, 24

A principal atração do dia é a volta do Campeonato Brasileiro Feminino, que também paralisou para a disputa da Copa do Mundo de 2026

Esportes: a sexta-feira de jogos terá o retorno do Brasileirão Feminino (Esportes/Exame)

Esportes: a sexta-feira de jogos terá o retorno do Brasileirão Feminino (Esportes/Exame)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 24 de julho de 2026 às 07h00.

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Nesta sexta-feira, 24, a bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro Feminino, que será a principal atração do dia. A competição também paralisou para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e retorna neste fim de semana.

Além disso, um jogo do Campeonato Argentino terá transmissão no Brasil. O duelo entre Huracán e Banfield passará na ESPN, com o confronto marcado para as 21h15.

Veja os jogos desta sexta-feira, 24

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 19h - Flamengo x Grêmio
  • 19h - América-MG x Santos
  • 20h - Internacional x Fluminense
  • 21h30 - Cruzeiro x São Paulo

Campeonato Argentino

  • 21h15 - Huracán x Banfield

Veja onde assistir aos jogos desta sexta-feira, 24

Sportv

  • 19h - Flamengo x Grêmio (Campeonato Brasileiro Feminino)
  • 21h30 - Cruzeiro x São Paulo (Campeonato Brasileiro Feminino)

UOL Play

  • 19h - América-MG x Santos (Campeonato Brasileiro Feminino)

N Sports

  • 20h - Internacional x Fluminense (Campeonato Brasileiro Feminino)

ESPN

  • 21h15 - Huracán x Banfield (Campeonato Argentino)
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