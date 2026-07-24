Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta sexta-feira, 24

Esportes: a sexta-feira de jogos terá o retorno do Brasileirão Feminino (Esportes/Exame)
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Publicado em 24 de julho de 2026 às 07h00.
Nesta sexta-feira, 24, a bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro Feminino, que será a principal atração do dia. A competição também paralisou para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e retorna neste fim de semana.
Além disso, um jogo do Campeonato Argentino terá transmissão no Brasil. O duelo entre Huracán e Banfield passará na ESPN, com o confronto marcado para as 21h15.