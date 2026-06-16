Esporte

Fase de grupos copa 2026

Que horas joga Haaland hoje? Noruega estreia na Copa do Mundo contra o Iraque

Astro do Manchester City está confirmado entre os titulares no primeiro jogo dos noruegueses no Mundial de 2026

Haaland: Jogador fará estreia na Copa do Mundo

Haaland: Jogador fará estreia na Copa do Mundo

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 16 de junho de 2026 às 15h47.

A Noruega estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, 16, diante do Iraque, às 19h (horário de Brasília). O duelo é válido pelo Grupo I da competição.

Grande esperança dos noruegueses para o Mundial, Erling Haaland está confirmado entre os titulares para a partida. O atacante do Manchester City lidera uma geração que tenta recolocar a Noruega entre as protagonistas do futebol internacional após anos de ausência em grandes competições.

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Aos 25 anos, Haaland disputa sua primeira Copa do Mundo e chega ao torneio cercado de expectativa. Considerado um dos principais centroavantes do futebol mundial, o camisa 9 será a principal referência ofensiva da equipe comandada por Stale Solbakken.

Além do astro do Manchester City, outro destaque da seleção é Martin Odegaard. Capitão da equipe e destaque do Arsenal, o meia será responsável por organizar as jogadas ofensivas e servir o ataque norueguês durante a competição.

Após a estreia contra o Iraque, a Noruega ainda enfrentará França e Senegal na fase de grupos da Copa do Mundo.

Haaland lidera geração norueguesa

Sem problemas de lesão ou suspensão, Solbakken deve escalar força máxima para o primeiro compromisso no Mundial.

A provável escalação da Noruega tem: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Wolfe; Patrick Berg, Fredrik Aursnes e Martin Odegaard; Antonio Nusa, Jorgen Strand Larsen e Erling Haaland.

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Do outro lado, o Iraque também chega sem grandes dúvidas para a estreia. A equipe comandada por Graham Arnold deve atuar com Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem e Merchas Doski; Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Marko Farji e Ibrahim Bayesh; Ali Al-Hamadi e Aymen Hussein.

A expectativa é que Haaland seja o principal protagonista da partida e tente conduzir a Noruega a uma estreia positiva em sua volta à Copa do Mundo.

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