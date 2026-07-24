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Defesa Civil alerta para frente fria e chuva forte em São Paulo; veja previsão para os próximos dias

Frente fria avança sobre São Paulo, derruba as temperaturas e traz chuva, raios e rajadas de vento de até 70 km/h nesta sexta-feira

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de julho de 2026 às 08h03.

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Uma frente fria mudará as condições do tempo no Estado de São Paulo a partir desta sexta-feira, após uma sequência de dias marcados por calor e tempo seco. A passagem do sistema começou na quinta-feira e deve ampliar a nebulosidade, reduzir as temperaturas e provocar pancadas de chuva, com possibilidade de raios e rajadas de vento.

Hoje, a influência da frente fria continuará sobre São Paulo e manterá condições de instabilidade em diferentes pontos do Estado. Há previsão de pancadas de chuva durante o dia, com maior concentração dos acumulados nas áreas próximas ao Paraná, na faixa leste e na região central paulista.

As rajadas de vento associadas às pancadas de chuva poderão atingir velocidades entre 60 e 70 km/h na sexta-feira. Também há possibilidade de raios, cenário que exige atenção para eventuais transtornos, sobretudo em áreas mais vulneráveis.

Previsão para os próximos dias

O avanço de uma frente fria pelo litoral de São Paulo, em associação com uma área de baixa pressão atmosférica, altera o tempo e favorece a ocorrência de chuva, rajadas de vento e queda das temperaturas, sobretudo na sexta-feira, 24.

Hoje, a combinação entre a frente fria e a baixa pressão atmosférica deve deixar o tempo fechado e chuvoso desde a madrugada. No decorrer do dia, as instabilidades se intensificam e a chuva pode atingir intensidade moderada a forte em determinados períodos, com ocorrência de raios e rajadas de vento superiores a 35 km/h.

Com o avanço das instabilidades, aumenta a possibilidade de queda de árvores, alagamentos, transbordamentos de córregos e deslizamentos de terra na capital paulista e em municípios da Grande São Paulo. Na sexta-feira, 24, os termômetros devem registrar mínima de 15°C e máxima de 21°C, enquanto os índices mínimos de umidade do ar ficam em torno de 75%.

No sábado, 25, o afastamento da frente fria reduz as precipitações e a possibilidade de novos temporais. O amanhecer deve registrar cerca de 14°C, com ocorrência ocasional de chuviscos. Ao longo do dia, haverá períodos de sol entre nuvens, e a temperatura máxima deve chegar aos 21°C. A umidade mínima do ar ficará próxima de 60%.

No fim do sábado, 25, a nebulosidade volta a apresentar um ligeiro aumento, com possibilidade de garoa ocasional.

No domingo, 26, a previsão indica redução da nebulosidade após uma madrugada de céu nublado, quando os termômetros devem ficar em torno dos 13°C. Durante o dia, o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas voltam a subir.

A máxima prevista para domingo é de 23°C durante a tarde, enquanto os índices mínimos de umidade do ar permanecem na faixa dos 60%. No fim do dia, o céu volta a ficar nublado, mas não há previsão de chuva.

Recomendações de segurança

Durante os períodos de chuva, a orientação é não permanecer em locais com risco de alagamentos nem tentar atravessar áreas atingidas por enxurradas. Em situações de tempestade, mantenha distância de árvores, postes, estruturas metálicas e da rede elétrica.

Caso ocorram ventos fortes, procure abrigo em um local seguro. A atenção deve ser reforçada em áreas de encosta e em outros pontos considerados vulneráveis.

Os alertas gratuitos da Defesa Civil podem ser recebidos por SMS: basta enviar o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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