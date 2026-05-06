Esporte

Ídolo do Arsenal, Henry diz que elenco atual do time pode virar 'Os Inesquecíveis'

Jogador fez história com os Gunners no início dos anos 2000 e exaltou temporada histórica do clube

Thierry Henry: jogador disputou a final da Champions de 2006, mas perdeu para o Barcelona ((Foto: Robin Alam/ISI Photos/Getty Images))

Thierry Henry: jogador disputou a final da Champions de 2006, mas perdeu para o Barcelona ((Foto: Robin Alam/ISI Photos/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 6 de maio de 2026 às 18h28.

Thierry Henry, ídolo do Arsenal, mandou uma mensagem a Bukayo Saka e a todo o elenco após a classificação dos Gunners à final da Champions League. Com gol do ponta-direita, os ingleses venceram o Atleti por 1 a 0 e voltaram a decisão após 20 anos.

"Te desejo tudo de melhor. Nós não conseguimos e espero que vocês consigam. Se vocês fizerem e vencerem o título, serão "Os Inesquecíveis"; nós fomos "Os Invencíveis". Vão lá e conquistem isso", disse Henry, no programa da CBS Sports Golazo.

Relembre a trajetória de Henry pelo Arsenal

Henry vestiu a camisa do Arsenal de 1999 a 2007 e fez história pelo clube inglês. O francês esteve na final da Champions de 2005/06, vencida pelo Barcelona. 

Na época, os Gunners, além de Henry, também tinham nomes como Van Persie e Fabregas, além do brasileiro Gilberto Silva. No entanto, não conseguiram vencer o Barça de Ronaldinho, Deco e Eto'o.

No duelo, Campbell abriu o placar para os ingleses, mas o Barcelona virou com Eto'o e Belletti.

Anos antes, a mesma geração fez história ao conquistar o título invicto da Premier League em 2003/04. O clube venceu com 28 vitórias e 12 empates, sem nenhuma derrota na competição, algo que nenhum time conseguiu repetir até hoje na Premier League.

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