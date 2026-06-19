Quem é Ismael Koné, canadense que sofreu grave lesão na Copa do Mundo

A imagem de Ismael Koné deixando o campo de maca foi uma das mais impactantes da segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. O meio-campista canadense sofreu uma grave fratura na perna esquerda durante a goleada por 6 a 0 sobre o Catar e não deve voltar a atuar no torneio.

A lesão interrompeu, de forma precoce, a trajetória de um dos principais nomes da seleção canadense. Dias antes, Koné havia sido escolhido o melhor jogador em campo no empate contra a Bósnia e era visto como uma das peças mais importantes do meio-campo da equipe comandada por Jesse Marsch.

Ismaël Koné: jogador do Canadá é retirado de maca após sofrer uma falta de Assim Madibo, do Catar, durante a partida válida pelo Grupo B da Copa do Mundo de 2026, no BC Place (Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

Da Costa do Marfim para o futebol canadense

Nascido em Abidjan, na Costa do Marfim, em 2002, Koné se mudou ainda criança para o Canadá ao lado da mãe. Foi em Montreal que começou a construir sua relação com o futebol, treinando e jogando em parques da cidade durante a infância.

Seu desenvolvimento aconteceu nas categorias de base do CS Saint-Laurent, onde chamou atenção pelo desempenho em competições nacionais. Após uma tentativa sem sucesso de permanecer na Bélgica, retornou ao Canadá e ganhou espaço no sistema de formação do Montreal.

Ascensão rápida e passagem pela Europa

A estreia profissional aconteceu em 2022 e bastaram poucos meses para que Koné se tornasse uma das grandes promessas do país. Naquele mesmo ano, recebeu sua primeira convocação para a seleção principal, participou da Copa do Mundo do Catar e foi eleito o melhor jogador jovem do futebol canadense.

O desempenho abriu as portas para uma transferência ao Watford, da Inglaterra. Depois, seguiu para o Olympique de Marselha, mas encontrou dificuldades para se firmar na França. Em busca de mais minutos, passou por empréstimos ao Rennes e posteriormente ao Sassuolo.

Na Itália, reencontrou o bom futebol. As atuações convenceram o clube a adquirir seus direitos em definitivo, consolidando a melhor fase de sua carreira.

A lesão que abalou o Canadá

Contra o Catar, porém, a história ganhou um capítulo doloroso. A entrada dura de Madibo provocou uma fratura grave e deixou companheiros e adversários em choque. Segundo Jesse Marsch, o estalo da perna foi ouvido por pessoas próximas ao lance.

A reação do elenco canadense mostrou o tamanho da preocupação. Após o jogo, jogadores prestaram homenagens ao camisa 8 e demonstraram apoio ao companheiro, que deixa o Mundial justamente quando vivia um dos melhores momentos de sua trajetória profissional.