Na Stone, ela ajudou a levar o time de 200 para 14 mil pessoas, agora ensina recrutamento com IA

Hoje, uma vaga de estágio ou trainee pode receber milhares de inscrições antes mesmo de um recrutador humano abrir o primeiro currículo. Boa parte da triagem já passa por algoritmo, e quem não entende essa lógica é descartado sem nunca saber por quê.

Foi assistindo a esse processo em escala industrial que Lívia Kuga construiu sua visão sobre recrutamento. Formada em psicologia pela USP, ela passou oito anos na Stone, onde chegou a sócia da companhia em 2016 e liderou a área de talent acquisition até 2023.

O próprio Na Prática, organização por trás do curso gratuito que ela agora ajuda a formatar, atribui a ela um papel central no crescimento da empresa de 200 para 14 mil funcionários.

Kuga contou uma versão ainda mais precisa desse salto: acompanhou a Stone sair de uma startup de 80 pessoas, em 2015, para uma companhia de capital aberto na Nasdaq com mais de 15 mil funcionários, em 2023.

Do currículo à entrevista, prepare-se com método para aumentar suas chances de contratação. Comece agora o curso gratuito

O que passa despercebido em um currículo

Segundo publicação recente de Kuga no LinkedIn, a frase que mais ouve de profissionais em processos de orientação de carreira é direta: "Eu faço tudo bem. Mas sinto que estou invisível", diz a ex-executiva de RH, ao descrever a queixa comum de candidatos competentes que não conseguem transformar competência em avanço nos processos seletivos.

Para ela, o problema raramente é a falta de qualificação. É a forma como essa qualificação chega até quem avalia, seja um algoritmo de triagem, seja um recrutador com pouco tempo para ler cada inscrição.

Da liderança de pessoas na Stone à sala de aula sobre IA

Essa leitura é a base do módulo que Kuga assina no curso do Na Prática.

O curso já passou por mais de 1.500 pessoas e reúne oito módulos, do currículo à entrevista, com foco em como recrutadores e ferramentas de inteligência artificial avaliam candidatos.

Kuga divide a sala com outras duas profissionais com histórico em seleção e desenvolvimento de talentos: Anamaíra Spaggiari, ex-CEO da Fundação Estudar e hoje CEO do Na Prática, e Lorena Stephanie, head de educação e empregabilidade da organização.

O que os números dizem sobre quem se prepara

Uma pesquisa de impacto conduzida pelo Na Prática em parceria com a FGV, com edições em 2018 e 2024, aponta que ex-alunos dos cursos da organização relatam 20% a mais de protagonismo profissional e aumento salarial médio de R$ 9.900 por ano.

Quase metade, 49%, diz ter mudado a própria atitude diante do mercado de trabalho depois da formação.

Entenda o que recrutadores e ferramentas de IA avaliam em candidatos. Garanta sua inscrição gratuita

São números que não substituem a apuração de um caso individual, mas ajudam a explicar por que o tema de preparação estruturada para seleção, hoje mediada por IA, virou prioridade para quem lidera áreas de gente em empresas de grande porte.

Para quem está no meio de um processo seletivo e não entende por que não avança, a explicação de Kuga costuma ser a mesma que ela repete desde os tempos de Stone: raramente é sobre não ser bom o suficiente. É sobre não estar sendo lido.

Sua próxima oportunidade começa antes da candidatura

O mercado está mais competitivo, e quem entende como os processos seletivos funcionam sai na frente.

Neste curso online e gratuito, você aprende a estruturar sua narrativa profissional, melhorar currículo e LinkedIn, se preparar para entrevistas e usar IA de forma estratégica em cada etapa da seleção.

Inscreva-se gratuitamente e comece sua preparação agora