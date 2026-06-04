França x Costa do Marfim: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa nesta quinta-feira

Mbappé, da França: equipe enfrenta a Costa do Marfim em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Anadolu Agency/Getty Images)
Repórter
Publicado em 4 de junho de 2026 às 07h12.
As seleções da França e da Costa do Marfim se enfrentam nesta quinta-feira, 4, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
A partida faz parte da reta final de preparação das seleções para o Mundial, que terá início em sete dias. O confronto será uma das últimas oportunidades para observação de jogadores e ajustes táticos antes da estreia na competição.
Na Copa do Mundo de 2026, a França está no Grupo I, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega. Já a Costa do Marfim integra o Grupo E, com Alemanha, Curaçao e Equador.
Segundo a Fifa, todas as seleções classificadas disputarão ao menos um amistoso preparatório antes da competição.
A partida acontece às 16h10, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 4.
O jogo terá transmissão pelo sportv e pelo Globoplay Premium.