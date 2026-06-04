Esporte

França x Costa do Marfim: horário e onde assistir ao amistoso pré-Copa nesta quinta-feira

Franceses entram em campo a uma semana da abertura da Copa do Mundo de 2026

Mbappé, da França: equipe enfrenta a Costa do Marfim em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Anadolu Agency/Getty Images)

Mbappé, da França: equipe enfrenta a Costa do Marfim em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Anadolu Agency/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 4 de junho de 2026 às 07h12.

As seleções da França e da Costa do Marfim se enfrentam nesta quinta-feira, 4, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

A partida faz parte da reta final de preparação das seleções para o Mundial, que terá início em sete dias. O confronto será uma das últimas oportunidades para observação de jogadores e ajustes táticos antes da estreia na competição.

Na Copa do Mundo de 2026, a França está no Grupo I, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega. Já a Costa do Marfim integra o Grupo E, com Alemanha, Curaçao e Equador.

Segundo a Fifa, todas as seleções classificadas disputarão ao menos um amistoso preparatório antes da competição.

Que horas é o amistoso França x Costa do Marfim hoje?

A partida acontece às 16h10, no horário de Brasília, nesta quinta-feira, 4.

Onde assistir ao amistoso França x Costa do Marfim hoje?

O jogo terá transmissão pelo sportv e pelo Globoplay Premium.

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