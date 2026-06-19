Endrick vai jogar hoje contra Haiti? Qual é a provável escalação para 2º jogo da Copa do Mundo

Após empatar por 1 a 1 com Marrocos na estreia, o Brasil volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30, no horário de Brasília, para enfrentar o Haiti no Philadelphia Stadium, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti tenta conquistar a primeira vitória na competição após uma atuação que recebeu críticas internas. Depois da partida contra Marrocos, o lateral e zagueiro Danilo afirmou que a ansiedade prejudicou o desempenho da Seleção no primeiro tempo.

“Acho que a ansiedade foi um fator importante no primeiro tempo, mas temos que rever isso. Numa competição como a Copa do Mundo se a gente faz um tempo tão abaixo como foi o primeiro tempo o preço é caro”, disse o jogador.

Quem vai jogar?

Em entrevista coletiva, Ancelotti confirmou que fará alterações na equipe, mas evitou revelar os titulares. Segundo o treinador, os atletas escolhidos já foram informados sobre a escalação.

Casemiro e Ibañez chegam pendurados após receberem cartão amarelo no empate diante de Marrocos. Endrick também não é certeza de entrar logo no primeiro tempo.

A provável escalação brasileira será: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Danilo Santos); Raphinha, Matheus Cunha e Vini Junior.

Neymar segue fora

Neymar continua como desfalque da Seleção Brasileira. O atacante não viajou com a delegação e permaneceu em Nova Jersey.

A comissão técnica adota cautela no processo de recuperação do camisa 10. Por isso, ele ainda é dúvida para o confronto contra a Escócia, marcado para a próxima quarta-feira. A tendência é que só seja utilizado na fase eliminatória, caso o Brasil avance no torneio.

Haiti busca feito inédito

O Haiti disputa sua segunda partida nesta edição da Copa do Mundo tentando conquistar um resultado histórico. A seleção caribenha nunca somou pontos em Mundiais.

De volta ao torneio após 52 anos, a equipe acumula quatro derrotas em quatro jogos na história da competição. Na estreia, perdeu para a Escócia por 1 a 0.

Apesar do resultado negativo, os haitianos finalizaram 15 vezes e pressionaram os escoceses nos minutos finais da partida.

A principal referência ofensiva é o centroavante Frantzdy Pierrot, que mede 1,94 metro e soma 34 gols em 55 partidas pela seleção nacional.

O ataque também conta com Wilson Isidor, do Sunderland, e Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton.

A provável escalação do Haiti tem: Placide; Arcus, Adé, Delcroix e Expérience; Jean-Jacques, Deedson e Bellegarde; Providence, Isidor e Pierrot.

Arbitragem

O árbitro da partida será Alejandro Hernández, da Espanha. Os assistentes serão Jose Enrique Naranjo e Diego Sánchez, também espanhóis. Sandro Schaerer, da Suíça, atuará como quarto árbitro.

Onde assistir?

A partida terá transmissão da TV Globo, sportv, ge tv, SBT e CazéTV.

Qual é o horário do jogo?

O jogo começa às 21h30, no horário de Brasília.