Montreal Ventures lança fundo de R$ 30 milhões para investir em startups em fase inicial

A Montreal Ventures, do grupo de tecnologia Montreal, anunciou o lançamento de um fundo de R$ 30 milhões para investimento em startups em fase inicial (early stage).

O novo veículo de Corporate Venture Capital (CVC) focará em startups nas fases pré-seed e seed, ou seja, as que ainda buscam por um investidor-anjo ou que ainda não validaram o produto no mercado. Os aportes serão feitos de forma estratégica, buscando sinergia entre as startups investidas e os negócios já existentes da Montreal.

A ideia é fortalecer o portfólio atual da empresa e encontrar startups que possam se beneficiar da estrutura operacional da Montreal, além do suporte financeiro. “Queremos construir pontes para o futuro e colaborar com ideias disruptivas que têm potencial de transformar o mercado”, diz Eduardo Coutinho, CEO da Montreal.

Fundada em 1986, a Montreal oferece soluções tecnológicas como suporte à infraestrutura de TI, serviços de hospedagem em nuvem e biometria para setores diversos. Ela tem sede em Belo Horizonte e está presente em outras seis capitais brasileiras, incluindo São Paulo e Rio. Já trabalhou com a Caixa, Cemig e o Detran, cuja entrega foi, por exemplo, uma plataforma para monitorar contratos de financiamento de veículos.

Foco no smart money

Mais do que capital, a Montreal Ventures busca oferecer mentoria, infraestrutura tecnológica e acesso a mercados. Segundo Vinícius Marcílio, head de CVC Montreal Ventures, o diferencial deste CVC está na oferta de smart money, ou seja, apoio que vai além do investimento monetário.

“Se a startup só precisa de dinheiro, talvez não sejamos o melhor parceiro. O que oferecemos é muito mais: colocamos nosso time à disposição para ajudar com questões técnicas, jurídicas e operacionais”, afirma Marcílio. A Montreal Ventures também busca por parcerias estratégicas com fundos de investimento e aceleradoras para garantir o sucesso das startups apoiadas.

Para startups interessadas, a recomendação é clara: é essencial ter uma visão precisa do tamanho do mercado e da dor que sua solução resolve. As startups podem enviar seus pitches diretamente no site da Montreal Ventures, onde o processo seletivo já está aberto.