Flamengo fecha 1º semestre com receita de R$ 840 milhões

O Flamengo divulgou nesta semana o balanço financeiro referente ao segundo trimestre de 2026. De acordo com o documento, o clube registrou receita total de R$ 839 milhões no primeiro semestre, valor 9,5% superior ao obtido no mesmo período de 2025. Já a receita recorrente apresentou crescimento ainda mais expressivo, com alta de 32% na comparação anual.

No período, o Rubro-Negro alcançou um recorde de investimentos em contratações para os seis primeiros meses de uma temporada, desembolsando R$ 495 milhões na compra de jogadores. O principal fator para o aumento foi a contratação de Lucas Paquetá, a mais cara da história do clube, com custo total de R$ 315,7 milhões, já incluídos os encargos da operação.

Venda de atletas

Em contrapartida, o Flamengo arrecadou R$ 106,9 milhões com a venda de atletas. A negociação mais relevante foi a transferência do atacante Ryan Roberto, de 18 anos, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em junho. A operação foi fechada por 9,5 milhões de euros, montante equivalente a R$ 56,2 milhões.

Ao fim de junho, o caixa livre consolidado do clube somava R$ 127,8 milhões. Desse total, R$ 89,8 milhões estavam sob gestão direta do Flamengo, enquanto o restante era administrado pela Fla-Flu Serviços S.A., empresa responsável pela operação do Maracanã. Em relação ao encerramento de 2025, houve redução de R$ 63,9 milhões. Apesar da queda, o clube destacou no balanço que “o caixa permanece em um patamar seguro para a continuidade da operação”.

O endividamento operacional líquido (EOL), por sua vez, encerrou o período em R$ 280,2 milhões. O valor representa uma redução de R$ 207,9 milhões em comparação com o primeiro trimestre de 2026.

Com informações de O Globo