Com três de Ary Borges, Brasil goleia Panamá por 4 a 0 na estreia da Copa do Mundo Feminina

O Brasil estreou na Copa do Mundo Feminina com o pé direito. A Seleção Brasileira venceu o Panamá por 4 a 0 no estádio Hindmarsh Stadium, na Austrália. A equipe comandada pela técnica Pia Sundhage dominou as ações desde do início da partida e teve Ary Borges com faro de gol apurado.

A seleção começa a partida com marcação forte na saída de bola adversária. As atacantes Bia Zaneratto e Kerolyn se destacaram nessa pressão inicial no campo da seleção panamenha.

Aos 19 minutos, Tamires lança Debinha na esquerda, que faz um lindo cruzamento para a Ary Borges de cabeça abrir o placar para ao Brasil. Vinte minutos depois, aos 39, Tamires acerta novo cruzamento para novamente Ary marcar de cabeça.

O terceiro gol do Brasil saiu no começo do segundo tempo. Após bola sobrada na área, a artilheira da noite, Ary Borges, da um passe de calcanhar para Bia Zaneratto bater no ângulo e ampliar o placar.

Aos 70, Tamires lança Geise na esquerda. A atacante faz outro cruzamento para Ary marcar seu terceiro gol na partida e o quarto do Brasil.

Com a vitória, o Brasil assume a liderança do Grupo F e a Panamá fica na lanterna. Em segundo e terceiro estão França e Jamaica com um ponto, pois as equipes empataram neste domingo.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

O Brasil enfrenta a França no próximo sábado, às 5h30. Caso vença novamente, se classifica para as oitavas de final.

LEIA TAMBÉM: