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Fase de grupos copa 2026

Quem é Alex Sandro? Conheça o lateral da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Veterano da Seleção Brasileira, lateral-esquerdo chega ao Mundial após uma carreira marcada por títulos na Europa e passagens por grandes clubes

Alex Sandro: Lateral tem grande rodagem pela Europa (Ruano Carneiro/Getty Images)

Alex Sandro: Lateral tem grande rodagem pela Europa (Ruano Carneiro/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 10 de junho de 2026 às 15h43.

Poucos jogadores do elenco brasileiro acumulam tanta experiência internacional quanto Alex Sandro. Aos 35 anos, o lateral-esquerdo chega para mais uma Copa do Mundo após uma carreira construída em alguns dos principais clubes da Europa.

Titular em diferentes ciclos da Seleção, o lateral segue sendo uma opção importante para Carlo Ancelotti.

Ficha rápida

Nome completo: Alex Sandro Lobo Silva
Idade: 35 anos
Nascimento: Catanduva (SP)
Posição: Lateral-esquerdo
Clube: Flamengo
Número na Seleção: 6
Altura: 1,80m

O início no Athletico e a ida para a Europa

Alex Sandro começou a carreira no Athletico Paranaense. Ainda jovem, transferiu-se para o Porto, de Portugal, dando início a uma longa trajetória no futebol europeu.

Anos de sucesso na Juventus

Depois de se destacar em Portugal, foi contratado pela Juventus em 2015. Durante quase uma década no clube italiano, conquistou títulos nacionais e tornou-se um dos laterais mais respeitados do continente. Em 2024, retornou ao Brasil para defender o Flamengo.

A história na Seleção Brasileira

Alex Sandro passou por praticamente todas as categorias de base da Seleção antes de chegar ao time principal. Participou das Copas de 2022 e 2026 e esteve presente em diversas campanhas de Eliminatórias e Copa América.

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