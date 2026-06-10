Quem é Alex Sandro? Conheça o lateral da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Alex Sandro: Lateral tem grande rodagem pela Europa (Ruano Carneiro/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 10 de junho de 2026 às 15h43.
Poucos jogadores do elenco brasileiro acumulam tanta experiência internacional quanto Alex Sandro. Aos 35 anos, o lateral-esquerdo chega para mais uma Copa do Mundo após uma carreira construída em alguns dos principais clubes da Europa.
Titular em diferentes ciclos da Seleção, o lateral segue sendo uma opção importante para Carlo Ancelotti.
Nome completo: Alex Sandro Lobo Silva
Idade: 35 anos
Nascimento: Catanduva (SP)
Posição: Lateral-esquerdo
Clube: Flamengo
Número na Seleção: 6
Altura: 1,80m
Alex Sandro começou a carreira no Athletico Paranaense. Ainda jovem, transferiu-se para o Porto, de Portugal, dando início a uma longa trajetória no futebol europeu.
Depois de se destacar em Portugal, foi contratado pela Juventus em 2015. Durante quase uma década no clube italiano, conquistou títulos nacionais e tornou-se um dos laterais mais respeitados do continente. Em 2024, retornou ao Brasil para defender o Flamengo.
Alex Sandro passou por praticamente todas as categorias de base da Seleção antes de chegar ao time principal. Participou das Copas de 2022 e 2026 e esteve presente em diversas campanhas de Eliminatórias e Copa América.