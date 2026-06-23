Brasil x Escócia: rodízio será suspenso em São Paulo por jogo da Copa do Mundo

Repórter
Publicado em 23 de junho de 2026 às 07h18.
O rodízio municipal de veículos será suspenso na tarde de quarta-feira, 24, em São Paulo, em razão do jogo do Brasil x Escócia pela Copa do Mundo.
A medida vale para automóveis com placas finais 5 e 6 no período que normalmente ocorre entre 17h e 20h no Centro Expandido.
O rodízio segue normalmente pela manhã, entre 7h e 10h.
Segundo a Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (Semtra), permanecem válidas as restrições para veículos pesados, incluindo o Rodízio de Veículos Pesados (caminhões), a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).
Também continuam em vigor as restrições de circulação em faixas exclusivas de ônibus para veículos não autorizados.
O jogo Brasil x Escócia acontece na quarta-feira, 24.
A partida está marcada para 19h, no horário de Brasília.
O jogo terá transmissão da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+.