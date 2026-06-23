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Brasil x Escócia: rodízio será suspenso em São Paulo por jogo da Copa do Mundo

Medida vale na quarta-feira, 24, no período da tarde; regras para caminhões e fretados continuam

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 07h18.

O rodízio municipal de veículos será suspenso na tarde de quarta-feira, 24, em São Paulo, em razão do jogo do Brasil x Escócia pela Copa do Mundo.

A medida vale para automóveis com placas finais 5 e 6 no período que normalmente ocorre entre 17h e 20h no Centro Expandido.

O rodízio segue normalmente pela manhã, entre 7h e 10h.

Segundo a Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (Semtra), permanecem válidas as restrições para veículos pesados, incluindo o Rodízio de Veículos Pesados (caminhões), a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Também continuam em vigor as restrições de circulação em faixas exclusivas de ônibus para veículos não autorizados.

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Mesmo com vitória sobre a Escócia, Brasil pode não ficar em primeiro; saldo de gols pode ser decisivo na briga com o Marrocos (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Quando é o jogo Brasil x Escócia?

O jogo Brasil x Escócia acontece na quarta-feira, 24.

Que horas é o jogo Brasil x Escócia?

A partida está marcada para 19h, no horário de Brasília.

Onde assistir Brasil x Escócia?

O jogo terá transmissão da CazéTV, disponível sem custo adicional no Disney+.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoSão Paulo capitalRodízio de veículos

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