Bósnia x Catar: veja horário e onde assistir ao jogo pela Copa do Mundo de 2026

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 18: Bosnia and Herzegovina fans cheer in the stands during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Switzerland and Bosnia and Herzegovina at Los Angeles Stadium on June 18, 2026 in Inglewood, California. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP (Photo by Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de junho de 2026 às 05h00.
Bósnia e Herzegovina e Catar entram em campo nesta quarta-feira, 24, pela terceira rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 16h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
O confronto acontece na última rodada do Grupo B. As duas equipes chegam ao duelo buscando uma vaga na próxima fase, em uma chave que também conta com Suíça e Canadá.
O jogo terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.
A partida será realizada às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 24 de junho.
Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.
Grupo B:
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