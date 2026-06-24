Esporte

Fase de grupos copa 2026

Bósnia x Catar: veja horário e onde assistir ao jogo pela Copa do Mundo de 2026

Seleções encerram a fase de grupos pelo Grupo B em busca da classificação para o mata-mata

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 18: Bosnia and Herzegovina fans cheer in the stands during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Switzerland and Bosnia and Herzegovina at Los Angeles Stadium on June 18, 2026 in Inglewood, California. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP (Photo by Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 18: Bosnia and Herzegovina fans cheer in the stands during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Switzerland and Bosnia and Herzegovina at Los Angeles Stadium on June 18, 2026 in Inglewood, California. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP (Photo by Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de junho de 2026 às 05h00.

Bósnia e Herzegovina e Catar entram em campo nesta quarta-feira, 24, pela terceira rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 16h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

O confronto acontece na última rodada do Grupo B. As duas equipes chegam ao duelo buscando uma vaga na próxima fase, em uma chave que também conta com Suíça e Canadá.

Onde assistir a Bósnia e Herzegovina x Catar?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.

Que horas é o jogo de Bósnia e Herzegovina x Catar?

A partida será realizada às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 24 de junho.

Local do jogo

Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

Grupo da Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo

Grupo B:

  • Suíça
  • Canadá
  • Catar
  • Bósnia e Herzegovina

Grupo do Catar na Copa do Mundo

Grupo B:

  • Suíça
  • Canadá
  • Catar
  • Bósnia e Herzegovina
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