Que horas começa a abertura da Copa do Mundo do Catar?

A Copa do Mundo de 2022 começa neste domingo, 20, no estádio Al Bayt, no Catar. A partida de abertura será entre o anfitrião Catar e o Equador às 13h.

O estádio da abertura tem capacidade para até 60 mil torcedores e receberá oito partidas do Mundial. Seis na fase de grupos, um jogo das oitavas de final e o das semifinais.

Antes da bola rolar no maior evento de futebol do mundo, uma cerimônia de abertura dará inicio ao campeonato.

Horário da abertura da Copa do Mundo 2022

A abertura da competição está prevista para começar às 12h, no horário de Brasília. A cerimônia acontece uma hora antes da primeira partida do Mundial.

Onde assistir a abertura da Copa do Mundo

A abertura da Copa do Mundo será transmitida pela TV Globo, GloboPlay, Sportv e no site Globo Esporte. A narração será de Luís Roberto. Galvão Bueno ficou de fora por não conseguir chegar a tempo no Catar por ter testado positivo para covid-19.

A EXAME acompanha a abertura e partida em tempo

Duas atrações estão confirmadas para cantar na cerimonia de abertura: Jung Kook, do grupo de k-pop BTS, e o rapper Lil Baby, um dos intérpretes das músicas da trilha sonora da Copa do Mundo do Catar.

