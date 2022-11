Quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo 2022?

No próximo domingo, 20, acontece a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2022. O evento começa às 12h, antes da primeira partida da competição entre Equador e Catar.

A cerimonia de abertura será no estádio Al Bayt. Ele tem capacidade para até 60 mil torcedores e receberá oito partidas do Mundial. Seis na fase de grupos, um jogo das oitavas de final e o das semifinais.

Quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo

Duas atrações estão confirmadas para cantar na cerimonia de abertura: Jung Kook, do grupo de k-pop BTS, e o rapper Lil Baby, um dos intérpretes das músicas da trilha sonora da Copa do Mundo do Catar.

Segundo a imprensa internacional, nomes como Dua Lipa, Shakira e Rod Stewart recusaram o convite da Fifa para cantar na cerimônia de abertura do Mundial. O grupo Black Eyed Peas e os cantores Robbie Williams e Nora Fatehi estão sendo especulados.

Onde assistir a abertura da Copa do Mundo

A abertura da Copa do Mundo será transmitida pela TV Globo, GloboPlay, Sportv e no site Globo Esporte. A narração será de Luís Roberto. Galvão Bueno ficou de fora por não conseguir chegar a tempo no Catar por ter testado positivo para covid-19.

