Fifa revela qual uniforme a Seleção Brasileira usará nos jogos da primeira fase

A Fifa divulgou o conjunto de uniformes das seleções que serão utilizados em todos os 48 jogos da primeira fase da Copa do Mundo do Catar. 14 seleções irão disputar as três partidas somente com o uniforme principal.

O Brasil irá usar o uniforme principal nos dois primeiros jogos e o reserva na última partida da primeira fase. Na estreia contra a Sérvia, às 16h, na próxima quarta-feira, 24, a equipe de Tite entrará em campo de camisa amarela, calção azul e meias brancas e goleiro jogará de cinza. O rival estará com um uniforme todo vermelho.

No jogo seguinte, contra a Suíça, às 13h, no dia 28 de novembro, o Brasil repetirá o mesmo uniforme, somente o goleiro irá trocar o cinza por um uniforme verde. A Suíça irá jogar com camisa, calção e meias vermelhas.

Na última partida da fase de grupos, no dia 2 de novembro, a Seleção irá disputar a partida com a camisa azul, calção branco e meias azuis. Camarões jogará com camisa verde, calção azul e meias amarelas.

Única que seleção que jogará todas as partidas com uniformes diferentes

A curiosidade dos uniformes na primeira fase será da seleção do Canadá. A equipe, que disputará a Copa do Mundo após 36 anos, vai jogar a primeira partida de uniforme vermelho, a segunda de branco e a última de preto.

