Copa do Mundo 2022: relembre as últimas campanhas da Seleção Brasileira

No próximo dia 24 de novembro, a seleção brasileira estreia contra a Servia iniciando seu caminho para o sexto título de Copa do Mundo. Maior campeã da competição com cinco títulos, a última conquista da Seleção Brasileira foi em 2002, que foi realizada no Japão e Coreia do Sul. Na ocasião, a equipe venceu a Alemanha na final com dois gols de Ronaldo Fenômeno.

Após a conquista do Penta, o Brasil não conseguiu voltar a uma final de Copa do Mundo. Apesar da derrota vexatória para a Alemanha por 7 a 1 em 2014, essa foi a copa em que a seleção teve seu melhor desempenho, ficando em quarto lugar.

Copa do Mundo 2006 - Alemanha

Embalado pelo título de 2002, o Brasil chegou como amplo favorito para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. O ataque apelidado de "Quadrado Mágico", integrava Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano e tinha realizado uma ótima campanha nas Eliminatórias para o Mundial.

A seleção terminou a fase de grupos com 9 pontos conquistados. Nas oitavas, o time comandado pelo técnico Parreira enfrentou a seleção de Gana. O Brasil venceu por 3 a 0. O jogo ficou marcado como o que Ronaldo assumiu a artilharia em Copas do Mundo. Nas quartas de final, a seleção foi eliminada pela França e encerrou sua participação.

Copa do Mundo 2010 - África do Sul

Com objetivo de se reerguer do considerado "fiasco" da Copa anterior, o Brasil chegou para a África do Sul com uma mentalidade diferente. Comandada pelo técnico Dunga, a seleção venceu a Copa América e Copa das Confederações antes de ir para África.

O time de Dunga, liderado por Kaká, Luís Fabiano e Robinho, se classificou em primeiro do grupo com 7 pontos, após empate na última rodada com Portugal de Cristiano Ronaldo. Na fase mata-mata, despachou o Chile nas oitavas e foi eliminada pela Holanda nas quartas de final.

Copa do Mundo 2014 - Brasil

Assim como em 2006, o Brasil chegou como principal favorito para a Copa de 2014. A expectativa para o título era muito alta, pois a seleção jogaria em casa após 64 anos.

Liderada por Neymar, a seleção se classificou em primeiro com sete pontos na fase de grupos. Nas oitavas, venceu o Chile na disputa de pênaltis e nas quartas venceu a Colômbia por 2 a 1. Esse jogo, ficou marcado pela contusão que o tirou Neymar da Copa do Mundo.

Na fase seguinte, a seleção foi eliminada pela Alemanha na semifinal, no jogo que ficou marcado com o maior vexame da história das Copas do Mundo. A seleção perdeu por 7 a 1 e ficou em quarto lugar.

Copa do Mundo 2018 - Rússia

Após ótima campanha nas Eliminatórias, o Brasil chega para 2018 como um dos grandes favoritos. Comandada pelo técnico Tite, a equipe tinha um ataque com Neymar, Gabriel Jesus e Philippe Coutinho, que eram os grandes craques daquela seleção.

O Brasil se classificou em primeiro com sete pontos, após empatar o primeiro jogo diante da Suíça. Nas oitavas, eliminou o México por 2 a 0 e nas quartas foi eliminada para seleção da Bélgica, uma das sensações da Copa daquele ano.

