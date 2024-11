Quanto Jake Paul vai ganhar para lutar contra Mike Tyson?

Jake Paul, conhecido por suas atividades como influenciador digital e boxeador, espera somar uma quantia significativa em seu próximo combate, marcado para o dia 15 de novembro de 2024 contra Mike Tyson.

Desde que ingressou no boxe, Paul tem atraído um público enorme e se consolidado como uma das figuras mais lucrativas do esporte, figurando entre os 50 atletas mais bem pagos do mundo em 2022, segundo a Forbes. Atualmente, ele continua a ganhar milhões através de sua fama nas redes sociais, carreira no boxe e novos empreendimentos empresariais.

A luta, promovida pela empresa Most Valuable Promotions, fundada por Paul, será transmitida ao vivo e com exclusividade pela Netflix. O evento, que ocorrerá no AT&T Stadium, no Texas, marca um momento significativo para ambos os lutadores: para Paul, é uma chance de enfrentar uma lenda do boxe e, para Tyson, é a oportunidade de voltar aos holofotes e se conectar com uma nova geração de fãs.

O combate foi adiado anteriormente devido a problemas de saúde de Tyson, mas agora, com data e local confirmados, o confronto está prestes a acontecer.

Jake Paul vem conquistando vitórias e consolidando sua trajetória no boxe, acumulando um recorde de 10 vitórias e apenas uma derrota. Entre seus adversários, estão outros influenciadores, veteranos de MMA e, em uma luta bastante comentada, o ex-jogador da NBA Nate Robinson. Ao longo de sua carreira, Paul conseguiu um total de sete nocautes e, em sua luta mais recente, venceu Mike Perry por nocaute técnico em julho.

Suas receitas nas lutas têm crescido de forma constante, e grande parte de seu ganho financeiro é ligada ao número de visualizações e compras de pay-per-view, modelo de transmissão em que ele recebe uma porcentagem do total.

O valor total da bolsa para o combate contra Tyson está estimado em US$ 80 milhões (R$ 460,8 milhões), embora essa quantia, segundo Tyson, não tenha sido sua principal motivação. O ex-campeão, que hoje tem outros negócios fora do boxe, como sua marca de produtos de cannabis, Tyson 2.0, mencionou que "poderia estar aguardando um cheque todos os dias" com os lucros dessa empresa, que, segundo a Forbes, gerou US$ 150 milhões (R$ 864 milhões) em 2023. Para Tyson, a luta representa mais um evento que promove sua marca e a mantém presente entre o público.

Valor que Jake Paul deve receber para lutar contra Mike Tyson

Embora os detalhes do contrato e da bolsa exata de Paul não tenham sido oficialmente divulgados, especula-se que ele poderá ganhar cerca de US$ 40 milhões (R$ 230,4 milhões), segundo o USA Today, com o combate, um valor que engloba tanto a quantia pela luta quanto o potencial de ganhos com o pay-per-view. Em uma coletiva de imprensa em agosto, Paul declarou: “Estou aqui para ganhar US$ 40 milhões e nocautear uma lenda.”

Para Tyson, por outro lado, o montante esperado é menor. Estima-se que ele possa ganhar em torno de US$ 20 milhões (R$ 115,2 milhões) por sua participação na luta. Esse valor foi sugerido por especialistas da indústria do boxe e comentado pelo apresentador Jimmy Kimmel, durante uma entrevista com Tyson em seu programa “Jimmy Kimmel Live”. Ao longo da conversa, Kimmel aludiu ao valor mencionado, indicando que, mesmo em uma luta de exibição, os ganhos financeiros de Tyson continuam sendo relevantes.

A luta entre Paul e Tyson, um influenciador e uma lenda do boxe, representa uma convergência única entre o esporte e o entretenimento digital, com milhões de pessoas interessadas tanto no resultado quanto na possibilidade de ver duas figuras de gerações diferentes no ringue. A popularidade de Paul nas redes sociais, unida ao legado de Tyson, promete atrair grande audiência para a estreia da Netflix no mercado de transmissões esportivas ao vivo. Esse evento está sendo aguardado como um marco para ambas as carreiras e também para o streaming esportivo.

Quem é Jake Paul

Jake Paul, de 27 anos, é um influenciador digital americano que ganhou fama através da plataforma de vídeos Vine e, posteriormente, no YouTube, onde acumulou milhões de seguidores. Inicialmente conhecido por seu conteúdo humorístico e por participar de produções da Disney, Paul diversificou sua carreira, tornando-se empresário e, mais recentemente, boxeador. Sua entrada no mundo do boxe, no entanto, não seguiu o caminho tradicional; em vez disso, ele optou por desafiar celebridades, outros influenciadores e, eventualmente, lutadores profissionais, o que rapidamente o tornou uma figura controversa e amplamente discutida no esporte.

Paul possui um recorde de 10 vitórias e uma derrota, com sete dessas vitórias conquistadas por nocaute. Ele enfrentou personalidades de destaque, como o ex-jogador da NBA Nate Robinson e veteranos do MMA. Cada uma de suas lutas é transmitida por meio de modelos de pay-per-view, o que, juntamente com sua habilidade de autopromoção, lhe rendeu uma posição entre os atletas e influenciadores mais bem pagos do mundo.

Data, horário e onde assistir

Data: 15 de novembro de 2024

Horário: 22h de Brasília (20h na costa leste dos EUA)

Local: Arlington, Texas

Onde assistir: Netflix (é necessário ter assinatura do streaming para assistir)