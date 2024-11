Onde assistir Jake Paul vs. Mike Tyson ao vivo?

O aguardado confronto entre Jake Paul e Mike Tyson será transmitido ao vivo pela Netflix, marcando uma nova era para o entretenimento esportivo na plataforma de streaming.

Este combate é especialmente significativo, pois marca a entrada da plataforma de streaming no mercado de transmissões ao vivo de eventos esportivos, algo que a empresa vinha ensaiando há algum tempo em sua estratégia de expansão. O evento trará uma experiência completa para os fãs brasileiros, com narração e comentários em português, tornando a luta acessível a um público ainda mais amplo.

A luta entre Jake Paul, influenciador digital e boxeador amador, e Mike Tyson, ex-campeão mundial dos pesos-pesados, tem despertado grande interesse não apenas entre os entusiastas do boxe, mas também entre os seguidores do influenciador e fãs nostálgicos da era de ouro de Tyson.

Jake Paul é conhecido por transformar seus combates em grandes eventos midiáticos, aproveitando sua popularidade nas redes sociais e seu alcance com o público jovem. Do outro lado, Tyson, aos 58 anos, continua sendo uma figura icônica no mundo do boxe, mantendo-se relevante e, em muitos aspectos, temido, mesmo após anos de aposentadoria.

Para a Netflix, transmitir este evento ao vivo representa uma oportunidade de se estabelecer em um mercado competitivo, onde plataformas como DAZN e ESPN dominam as transmissões esportivas. A decisão de estrear neste segmento com uma luta entre Paul e Tyson foi estratégica: o combate entre uma celebridade digital e uma lenda do boxe tem apelo tanto para os jovens quanto para os fãs antigos do esporte. A Netflix espera que essa escolha traga visibilidade para a nova área de esportes ao vivo em sua plataforma, além de abrir portas para futuros eventos de grande porte.

1 /20 Round 6 (Round6netflix)

2 /20 Stranger Things (StrangerThings1)

3 /20 Dark (Dark1)

4 /20 Ozark (Ozark)

5 /20 House of Cards (HouseofCards)

6 /20 The Crown (TheCrown3)

7 /20 Annie With an E (AnnieWithanE)

8 /20 Sex Education (SexEducation)

9 /20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

10 /20 (Bebê Rena)

11 /20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

12 /20 (Black Mirror 6ª temporada)

13 /20 Mind Hunter (MindHunter)

14 /20 Eu Nunca (EuNunca)

15 /20 Estreia da terceira temporada de Bridgerton, na Netflix. (BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))

16 /20 A série Bridgerton surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século 19. (bridgerton-rainha)

17 /20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

18 /20 Lupin (LuPin)

19 /20 One Piece (OnePiece)

20/20 Master of None (MasterofNone)

Expectativa de quebra de recorde

A preparação para a transmissão deste evento incluiu investimentos em infraestrutura de streaming e equipe especializada para garantir uma experiência de alta qualidade aos assinantes. A empresa prevê que a transmissão do combate pode quebrar recordes de audiência na plataforma, atraindo não apenas fãs de esportes, mas também o público geral que acompanha o conteúdo variado da Netflix.

No passado, a Netflix evitou o mercado de transmissões ao vivo por conta dos altos custos de produção e da complexidade técnica envolvida. No entanto, a crescente demanda por conteúdo ao vivo e o sucesso de outras plataformas levaram a empresa a repensar sua estratégia. Escolher um evento de boxe tão esperado para sua primeira transmissão ao vivo reflete a busca da Netflix em explorar novos formatos e atrair assinantes que valorizam a exclusividade e a experiência em tempo real.

A luta em si tem todos os elementos de um grande espetáculo. Jake Paul, que já enfrentou celebridades e atletas profissionais, agora encara seu maior desafio: enfrentar um dos nomes mais respeitados do boxe mundial. Embora Tyson esteja em uma fase diferente da carreira, sua experiência e habilidade o tornam um adversário formidável, e sua presença no ringue é garantia de emoção para o público. Para Paul, o confronto representa uma oportunidade de consolidar sua posição no mundo do boxe, enquanto para Tyson, é uma forma de manter sua relevância e conectar-se com uma nova geração de fãs.

Ao trazer o combate para sua plataforma, a Netflix se posiciona como uma opção para fãs que buscam conveniência e qualidade ao assistir eventos esportivos. Este é um marco importante que pode redefinir como o público consome esportes em plataformas de streaming, abrindo precedentes para que a Netflix explore outros eventos ao vivo, como shows, competições esportivas e até premiações.

Data, horário e onde assistir

Data: 15 de novembro de 2024

Horário: 22h de Brasília (20h na costa leste dos EUA)

Local: Arlington, Texas

Onde assistir: Netflix (é necessário ter assinatura do streaming para assistir)