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Fase de grupos copa 2026

Quando será o próximo jogo do Brasil? Veja data e horário da próxima partida da seleção na Copa

Seleção Brasileira derrotou a Escócia por 3 a 0 em jogo pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de junho de 2026 às 21h06.

Última atualização em 24 de junho de 2026 às 21h14.

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O Brasil venceu a Escócia, por 3 a 0, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O resultado define a colocação da Seleção no Grupo C e determina o cruzamento da equipe no mata-mata da Copa do Mundo de 2026.[/grifar]

Com essa partida, o Brasil assegurou a primeira posição do Grupo C, que conta também com Marrocos, Escócia e Haiti.

A partida integrou a terceira rodada da fase de grupos e ocorre no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A definição de posição no grupo altera o caminho da Seleção Brasileira na fase eliminatória do torneio.

O Brasil trabalhava com dois cenários de calendário na fase de mata-mata, conforme a posição final na chave.

1º cenário: Mata-Mata da Copa do Mundo de 2026

Em caso de avanço em primeiro lugar no Grupo C, o Brasil joga a segunda fase no dia 29 de junho, segunda-feira, às 14h. As oitavas de final ocorrem em 5 de julho, domingo, às 17h.

As quartas de final estão previstas para 11 de julho, sábado, às 18h. A semifinal ocorre em 15 de julho, quarta-feira, às 16h. A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada em 18 de julho, sábado, às 18h.

  • 2ª fase: 29 de junho (segunda), às 14h
  • Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h
  • Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h
  • Semifinal: 15 de julho (quarta), às 16h
  • Final: 18 de julho (sábado), às 18h

2º cenário: se o Brasil fechar em 2º lugar

Já se a Seleção Brasileira avançar em segundo lugar do Grupo C, o caminho no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 muda na segunda fase.

Neste cenário, a partida da segunda fase será disputada em 29 de junho, às 22h (de Brasília), em horário diferente do previsto para o primeiro colocado. As oitavas de final acontecem em 4 de julho, sábado, às 14h, enquanto as quartas de final estão marcadas para 9 de julho, quinta-feira, às 17h.

A definição da colocação da Seleção ocorre ao fim da fase de grupos.

  • 2ª fase: 29 de junho (segunda), às 22h
  • Oitavas de final: 4 de julho (sábado), às 14h
  • Quartas de final: 9 de julho (quinta), às 17h
  • Semifinal: 14 de julho (terça), às 16h
  • Final: 18 de julho (sábado), às 18h

Quem será o rival do Brasil na 2ª fase da Copa do Mundo?

O líder do Grupo C enfrenta o segundo colocado do Grupo F no cruzamento definido para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

Já o primeiro do Grupo F enfrenta o vice do Grupo C, mantendo o emparelhamento entre as duas chaves na fase eliminatória.

No cenário atual, se o Brasil terminar em 1º lugar do Grupo C, enfrenta o 2º colocado do Grupo F, posição que hoje pertence ao Japão.

Se a Seleção avançar em segundo lugar, o adversário será o líder do Grupo F, atualmente a Holanda. Caso se classifique como um dos melhores terceiros colocados, o rival será o primeiro colocado de um dos grupos A, E ou I, conforme o chaveamento da competição.

Cruzamentos possíveis no mata-mata da Copa do Mundo De 2026

O Grupo F ainda apresenta cenários em aberto, já que a Suécia soma três pontos e pode terminar entre os dois primeiros colocados após a última rodada.

A equipe precisa vencer o Japão e depender de combinações de resultados para alcançar a zona de classificação direta ao mata-mata.

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