Gol de Vini Jr é anulado por falta em jogo do Brasil contra Escócia; entenda como VAR funciona

O Brasil enfrenta a Escócia nesta quarta-feira, 24, em jogo da Copa do Mundo, em Miami, nos Estados Unidos. Em mais um lance de pressão na saída de bola da Escócia, Vini Jr. aproveitou um erro de Jack Hendry na entrada da área, roubou a posse e avançou em direção ao gol.

O atacante brasileiro finalizou rasteiro, na saída do goleiro Gunn, chegando a balançar as redes em um lance de rápida execução.

No entanto, a comemoração foi interrompida após a análise do VAR. Após revisão do lance, o árbitro assinalou falta do atacante brasileiro na disputa com o defensor escocês, anulando o gol que colocaria o Brasil em vantagem no jogo.

Entenda a decisão

O camisa 7 havia voltado a balançar as redes aos 22 minutos da etapa inicial e, caso o gol fosse confirmado, chegaria ao terceiro na competição. Com a decisão da arbitragem, porém, Vini Jr. segue com dois gols no Mundial, marcados na estreia diante do Marrocos e no início do confronto com a Escócia, antes dos 7 minutos.

A revisão em vídeo confirmou a irregularidade no início da jogada, com posição de impedimento no momento da construção do lance. Com isso, o gol que ampliaria a vantagem brasileira foi anulado, mantendo o placar inalterado após a intervenção do VAR.

Como funciona o VAR na Copa do Mundo?

O VAR (árbitro assistente de vídeo) na Copa do Mundo funciona como um sistema de revisão de decisões em campo para reduzir erros claros e decisivos. Ele é operado por uma equipe de árbitros de vídeo em uma central, que analisa lances com base em múltiplas câmeras e ângulos, em comunicação direta com o árbitro principal.

Na prática, o VAR só atua em quatro tipos de lances: gols (e eventuais irregularidades na jogada), pênaltis, cartões vermelhos diretos e casos de identidade equivocada de jogador. Ele não revisa qualquer jogada — apenas situações de “erro claro e óbvio” ou “incidente grave não visto”.

O processo começa com a checagem silenciosa em todos os lances relevantes. Se a equipe do VAR identifica uma possível falha, ela pode recomendar a revisão. Nesse caso, o árbitro de campo pode ir até o monitor na beira do gramado para ver as imagens ou aceitar a recomendação diretamente do VAR e manter ou mudar a decisão.

O uso do sistema segue protocolos estabelecidos pela FIFA, que define quando e como a tecnologia pode interferir no jogo. Em alguns casos, como impedimentos milimétricos, também é utilizada tecnologia de impedimento semiautomático, que ajuda a traçar linhas e acelerar a decisão.

*Em atualização.