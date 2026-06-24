Como serão definidos os jogos de quem se classificar em 3º lugar na Copa do Mundo

A participação de 48 seleções na Copa do Mundo levou a Fifa (Federação Internacional de Futebol, entidade responsável pela organização do torneio) a redefinir o formato da fase de classificação ao mata-mata, com a criação de uma etapa adicional antes das oitavas de final, agora composta por 32 equipes.

As duas primeiras seleções de cada grupo continuam garantindo vaga direta na próxima fase, como em edições anteriores. Com 12 grupos no total, esse recorte resulta em 24 equipes classificadas automaticamente para o mata-mata.

A mudança no regulamento inclui a classificação das oito melhores seleções que terminarem na terceira posição de seus grupos, ampliando o total de classificados para a fase seguinte.

As equipes em terceiro lugar entram em uma tabela comparativa própria, que utiliza critérios de desempate em sequência: pontos, saldo de gols, gols marcados, número de cartões e posição no ranking da Fifa. Esse conjunto de regras define as oito vagas restantes.

A definição dessas vagas ocorre após a última rodada da fase de grupos, quando as 12 seleções terceiras colocadas passam a ser avaliadas em uma classificação única para determinar as oito melhores dentro desse recorte.

O regulamento estabelece ainda o chaveamento da fase seguinte com base em um anexo específico da Fifa, que detalha os possíveis confrontos entre vencedores de grupo e terceiros colocados. Ao todo, o documento prevê 495 combinações possíveis, considerando os cruzamentos entre os primeiros colocados dos grupos A, B, D, E, G, I, K e L e as seleções que avançarem na terceira posição.

O sistema também impõe restrições para evitar confrontos entre equipes do mesmo grupo já na primeira fase do mata-mata. Em alguns cenários, a definição dos jogos depende da escolha de uma combinação específica prevista no regulamento.

No caso do Grupo E, a Alemanha já aparece confirmada na liderança. Costa do Marfim, Equador e Curaçao disputam as demais posições na rodada final. A equipe que terminar em terceiro depende da pontuação final para entrar entre os oito melhores terceiros colocados e seguir no torneio.

No Grupo C, o Brasil terá caminhos diferentes conforme a posição final. Em caso de primeiro lugar, enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Se terminar em segundo, jogará contra o líder do mesmo grupo. Caso avance como terceiro colocado, a definição do adversário depende da classificação geral dos terceiros lugares.

Confrontos e regras de chaveamento

O anexo da Fifa organiza os cruzamentos da fase de 32 equipes com base em combinações pré-definidas entre vencedores de grupo e terceiros colocados. A estrutura funciona como um sistema de correspondências condicionais, que ajusta os confrontos conforme os resultados finais da fase inicial.

Esse modelo busca compatibilizar as classificações já definidas com as possibilidades restantes, evitando repetição de confrontos entre equipes que já se enfrentaram na fase de grupos. O ajuste final depende da consolidação das oito seleções terceiras colocadas e da aplicação da linha correspondente dentro do regulamento.