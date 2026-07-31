Fórmula 1 pode trocar GPs do Catar e Abu Dhabi por corridas na Europa

A Fórmula 1 ainda não definiu onde encerrará a temporada de 2026. Diante da instabilidade no Oriente Médio, a categoria avalia retirar do calendário os Grandes Prêmios do Catar e de Abu Dhabi e transferir o encerramento do campeonato para a Europa, caso a situação na região não permita a realização das corridas.

A confirmação foi feita pelo presidente e CEO da F1, Stefano Domenicali, que afirmou que a decisão será tomada apenas em meados de setembro, quando a categoria espera ter um cenário mais claro sobre as condições para competir no Oriente Médio.

Segundo o dirigente, a prioridade segue sendo manter as provas previstas originalmente. No entanto, caso isso não seja possível, a Fórmula 1 já trabalha com um plano alternativo e descartou levar as etapas para outros continentes.

Europa aparece como plano B

Domenicali explicou que existem diferentes possibilidades em análise, mas reforçou que nenhuma definição será antecipada antes do prazo estabelecido.

O dirigente também encerrou as especulações sobre uma possível realização de uma corrida extra nos Estados Unidos, afirmando que essa hipótese não está sendo considerada pela organização.

Embora não tenha citado circuitos específicos, Ímola, que ficou fora do calendário desta temporada, aparece entre os principais candidatos para receber uma eventual etapa substituta.

Guerra alterou calendário da categoria

A necessidade de mudanças surgiu após os impactos do conflito no Oriente Médio sobre o calendário da categoria.

Os Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita, inicialmente previstos para abril, precisaram ser adiados. Posteriormente, a Fórmula 1 confirmou que a etapa do Bahrein será disputada na Malásia, no início de outubro.

Já o GP da Arábia Saudita, originalmente marcado para Jeddah, continua sem uma solução definida e pode não ser realizado nesta temporada.

As incertezas também atingem outras competições do automobilismo. O Mundial de Endurance (WEC), por exemplo, já substituiu as etapas previstas para Catar e Bahrein por corridas em Barcelona e Monza.

Além disso, o GP do Catar da MotoGP, remarcado para novembro, e o Rally da Arábia Saudita, válido pelo encerramento do Mundial de Rali (WRC), também correm risco de cancelamento caso o cenário na região permaneça instável.