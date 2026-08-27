IA pode trazer US$ 1 tri ao Brasil em 10 anos — o problema é o fiscal, diz CEO da Az Quest

O Brasil pode captar uma onda de US$ 1 trilhão em investimentos ligados à inteligência artificial ao longo da próxima década, mas corre o risco de deixar essa oportunidade passar se não resolver seu problema fiscal. A avaliação é de Walter Maciel, CEO da Az Quest, que participou de painel na Money Week, evento anual da EQI Investimentos que ocorre em Balneário Camboriú (SC).

Para Maciel, o país reúne condições raras para atrair esse capital. "O Brasil tem os melhores fundamentos econômicos da sua história", afirmou.

"O que a gente vende, o mundo inteiro quer comprar Nosso grande problema é o fiscal. Só."

O gestor faz uma distinção entre o atual ciclo de IA e a bolha da internet no fim dos anos 1990. Para ele, os momentos não são parecidos, porque as empresas do setor hoje têm retorno em caixa, e não apenas promessas de crescimento.

O ponto que coloca o Brasil no mapa desse investimento é a energia. O gargalo global para expandir data centers e capacidade de processamento é justamente a oferta energética, e o país, nisso, tem vantagem. "O Brasil tem a maior energia renovável do mundo. Está sobrando", disse.

Maciel comparou essa realiade ao que chamou de "projetos mal executados no exterior que acabam com o meio ambiente". Mas diz que a entrada de investimentos nesse segmento são desestimuladas por taxas impostas pelo governo.

"Ajustando o fiscal, o Brasil voa. Em seis meses é outro país", disse. Para o CEO da Az Quest, sem esse ajuste, o país caminha para um cenário de dominância fiscal, em que o descontrole das contas públicas passa a comandar a política monetária e neutraliza o efeito dos juros sobre a inflação.