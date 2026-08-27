Jusbrasil compra MinutaIA em segunda aquisição de IA e mira faturamento de R$ 1 bilhão

O Jusbrasil fechou a aquisição integral da MinutaIA, legaltech de redação jurídica fundada em fevereiro de 2025 em modelo bootstrap, que hoje acumula R$ 100 milhões em receita recorrente anual (ARR). É o segundo M&A de inteligência artificial da empresa, que soma 3 milhões de usuários pagantes e mira seu primeiro bilhão em faturamento neste ano.

Fundada por Caio Perona, a MinutaIA nasceu de um sistema criado para uso próprio que viralizou entre colegas advogados. Hoje atende mais de mil escritórios e cerca de 180 instituições públicas, incluindo o TJSP, com mais de 100 mil usuários mensais. No acordo, Perona vira sócio do Jusbrasil e a startup mantém marca, produto e equipe própria de 24 pessoas.

É a segunda aposta do Jusbrasil no setor: em 2024, a empresa já havia comprado fatia superior a 25% da Maritaca AI, laboratório brasileiro de modelos de linguagem.

A dupla investida reflete uma corrida que já rendeu ao país o primeiro unicórnio de IA da América Latina, a legaltech Enter, avaliada em US$ 1,2 bilhão — sinal de que o direito virou um dos setores mais disputados por inteligência artificial no Brasil.

Hoje, 85% da receita do Jusbrasil já vem de produtos de IA, puxada pela JusIA, chatbot jurídico com 350 mil assinantes. A empresa, fundada em 2008 em Salvador, tem em seu cap table fundos como Monashees, Founders Fund, SoftBank e Warburg Pincus.