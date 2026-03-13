Quando é o sorteio da Libertadores 2026? Veja data, horário e onde assistir

A semana marcou o fim do mata mata da pré-Libertadores e definiu os últimos classificados para a fase de grupos da edição de 2026. Com isso, a Conmebol já tem os 32 times confirmados no torneio e se prepara para o próximo passo: o sorteio que vai montar as chaves da competição continental.

Veja quando é o sorteio e todos os times classificados.

Onde assistir ao sorteio da Libertadores?

A cerimônia acontecerá em Luque, no Paraguai, e terá transmissão ao vivo no YouTube da ESPN. A cobertura também deve ser acompanhada em tempo real pelos canais oficiais da Conmebol, como Instagram.

Quando é o sorteio da Libertadores 2026?

O sorteio da fase de grupos da Libertadores será realizado no dia 19 de março, uma quinta feira, às 20h de Brasília. A data foi publicada pela Conmebol após a definição dos potes e dos últimos classificados da fase preliminar.

Quais times já estão classificados para a fase de grupos?

Os 32 clubes classificados para a fase de grupos da Libertadores já estão definidos. O Brasil terá seis representantes: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Mirassol.

A divisão dos classificados por pote ficou assim:

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU, Fluminense e Independiente del Valle.

Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU, Fluminense e Independiente del Valle. Pote 2: Lanús, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro e Universitario.

Lanús, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro e Universitario. Pote 3: Vélez Sarsfield, Junior, Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil, Racing, Sporting Cristal, Santa Fe e Universidad de Chile.

Vélez Sarsfield, Junior, Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil, Racing, Sporting Cristal, Santa Fe e Universidad de Chile. Pote 4: Tolima, Deportivo Independiente Medellín, O’Higgins, Carabobo, Juventud, Mirassol, Alianza Lima e 2 de Mayo.

Quando começa a fase de grupos?

Depois do sorteio do dia 19 de março, a fase de grupos da Libertadores está prevista para começar em 7 de abril e seguir até 28 de maio, conforme o calendário já publicado pela entidade.