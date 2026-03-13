Quando é o sorteio da Libertadores 2026? Veja data, horário e onde assistir

Libertadores: Conmebol vai sortear os grupos da Libertadores 2026 após o fim da fase preliminar (Conmebol/Divulgação)
Freelancer
Publicado em 13 de março de 2026 às 19h10.
A semana marcou o fim do mata mata da pré-Libertadores e definiu os últimos classificados para a fase de grupos da edição de 2026. Com isso, a Conmebol já tem os 32 times confirmados no torneio e se prepara para o próximo passo: o sorteio que vai montar as chaves da competição continental.
Veja quando é o sorteio e todos os times classificados.
A cerimônia acontecerá em Luque, no Paraguai, e terá transmissão ao vivo no YouTube da ESPN. A cobertura também deve ser acompanhada em tempo real pelos canais oficiais da Conmebol, como Instagram.
O sorteio da fase de grupos da Libertadores será realizado no dia 19 de março, uma quinta feira, às 20h de Brasília. A data foi publicada pela Conmebol após a definição dos potes e dos últimos classificados da fase preliminar.
Os 32 clubes classificados para a fase de grupos da Libertadores já estão definidos. O Brasil terá seis representantes: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Mirassol.
A divisão dos classificados por pote ficou assim:
Depois do sorteio do dia 19 de março, a fase de grupos da Libertadores está prevista para começar em 7 de abril e seguir até 28 de maio, conforme o calendário já publicado pela entidade.